Ziobro o sądowym procesie fundacji ojca Rydzyka: w sposób oczywisty i jasny widać, że to naciągana sprawa

W ogóle nie dochodzi tutaj do zdarzenia, które byłoby złamaniem prawa karnego, nawet podejrzeniem złamania prawa karnego - tak o toczącej się w sądzie sprawie fundacji Lux Veritatis ojca Tadeusza Rydzyka mówił minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. W Radiu Maryja podkreślił solidarność z redemptorystą i jego rozgłośnią.

29 kwietnia w Warszawie ruszył proces w sprawie fundacji Lux Veritatis, której prezesem zarządu jest ojciec Tadeusz Rydzyk. Chodzi o nieujawnienie publicznych informacji na temat dofinansowań od rządu i innych publicznych instytucji. Rozprawa została odroczona bez wyznaczania terminu.

Oskarżycielem jest Sieć Obywatelska Watchdog Polska. Jako sprawcy przestępstwa zostali wskazani - oprócz o. Rydzyka - jego najbliżsi współpracownicy: ojciec Jan Król i Lidia Kochanowicz-Mańk, członkowie zarządu fundacji. W przypadku uznania winy mogą grozić im nawet kary pozbawienia wolności.

O sprawę pytany był na antenie założonego przez o. Rydzyka Radia Maryja Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości i prokurator generalny. Według niego fundacja Lux Veritatis stała się "przedmiotem nękania" ze strony Watchdog Polska.

W ogóle nie dochodzi tutaj do zdarzenia, które byłoby złamaniem prawa karnego, nawet podejrzeniem złamania prawa karnego przez osoby zarządzające Fundacją Lux Veritatis. W tej sprawie cały czas toczy się postępowanie przed sądem administracyjnym. Nie ma tutaj mowy o żadnym przestępstwie i podejrzeniu przestępstwa

- Trudno nazwać to inaczej, biorąc pod uwagę to, co się dzieje na etapie postępowania karnego. Jako prokurator generalny mam ogląd tej sprawy i mogę powiedzieć, że skierowanie oskarżeń wobec przedstawicieli Fundacji bez żadnego aktu oskarżenia jest skrajnym nadużyciem prawa - stwierdził Ziobro.

Ziobro przypomniał, że do Trybunału Konstytucyjnego zostały złożone wnioski o to, aby rozpoznano sprawy - jak tłumaczył - czy nie mamy tutaj do czynienia z deliktem konstytucyjnym, który sprawia, że obowiązujący przepis ustawy karnej daje podstawy do nadużyć. Jego zdaniem ofiarą takich nadużyć pada właśnie między innymi fundacja Lux Veritatis i osoby nią zarządzające.

"Przewlekłości są na porządku dziennym"

Minister uważa, że Lux Veritatis udzieliła w pewnym stopniu informacji, których domagało się Stowarzyszenie. Mówił, że w związku z tym, że nie przekazała wszystkich danych, toczyło się postępowanie administracyjne, po czym stwierdzono przewlekłość w zakresie udzielania informacji. - Jednak przewlekłość w zakresie udzielania informacji nie może być traktowana jako zdarzenie, które wyczerpuje jakiekolwiek znamiona określone w ustawie karnej, gdyż takie przewlekłości są na porządku dziennym - stwierdził.

Przekonywał, że na dalszym etapie postępowania Lux Veritatis "podjęła działania, które wskazał sąd administracyjny" i "wydała decyzje, do której nie ustosunkował się Watchdog Polska". - Sprawa ponownie toczyła się przed sądem administracyjnym i teraz jesteśmy na etapie toczącego się sporu o dostęp do tych informacji. Wojewódzki Sąd Administracyjny przyznał rację Fundacji Lux Veritatis. I właśnie ten wyrok jest przedmiotem zaskarżania ze strony podmiotu, jakim jest Watchdog Polska - mówił Ziobro.

Zbigniew Ziobro Radek Pietruszka/PAP

Ziobro: metody rodem z reżimu Łukaszenki

Ziobro ocenił, że "absurdem jest stawianie zarzutów natury karnej fundacji, jeżeli obecnie toczy się postępowanie, które nie jest ostatecznie rozstrzygnięte, co do dostępu do tych informacji". - W ogóle nie dochodzi tutaj do zdarzenia, które byłoby złamaniem prawa karnego, nawet podejrzeniem złamania prawa karnego przez osoby zarządzające Fundacją Lux Veritatis. W tej sprawie cały czas toczy się postępowanie przed sądem administracyjnym. Nie ma tutaj mowy o żadnym przestępstwie i podejrzeniu przestępstwa - utrzymywał.

Tutaj nie chodzi o sprawiedliwość i prawo, lecz o nękanie i inwigilację. To są metody wzięte rodem z reżimu Łukaszenki. Nie do pomyślenia jest to, że ktoś ma odwagę formułować takie wnioski

Zdaniem szefa resortu sprawiedliwości w tej sprawie "w sposób oczywisty i jasny widać, że jest to naciągana sprawa i w sposób instrumentalny oraz bezpodstawny próbuje się angażować sądy karne, by prześladować Fundację i osoby, które są w wielu środowiskach szanowane i cenione". - Te działania są podejmowane właśnie po to, by je piętnować, atakować, niszczyć i pokazywać, że są stawiane pod pręgierzem oskarżeń karnych - powiedział Ziobro.

- Tutaj nie chodzi o sprawiedliwość i prawo, lecz o nękanie i inwigilację. To są metody wzięte rodem z reżimu Łukaszenki. Nie do pomyślenia jest to, że ktoś ma odwagę formułować takie wnioski - skwitował, nawiązując do rządów białoruskiego prezydenta, a mówiąc o postulowanym przez oskarżyciela zabezpieczeniu sprzętu fundacji.

Zbigniew Ziobro na antenie Radia Maryja wyraził solidarność z ojcem Rydzykiem i samą rozgłośnią. - Wszyscy jesteśmy z państwem, bo to, co się dzieje, jest szykanowaniem, które nie mieści się w głowie - oświadczył.

Autor:akw\mtom

Źródło: Radio Maryja, tvn24.pl