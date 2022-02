Terlecki o słowach Ziobry: Chce zaznaczyć swoją obecność. Efekty jego pracy są skromne

Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu, powiedział, że "czerwone linie", wytyczone przez Zbigniewa Ziobrę, robią na nim "umiarkowane wrażenie". - Chce zaznaczyć swoją odrębność. My patrzymy na to spokojnie - dodał.

Terlecki: Ziobro chce zaznaczyć swoją obecność. Efekty jego pracy są skromne

O postawę Ziobry był pytany w poniedziałek w Sejmie Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu z PiS. Powiedział, że "umiarkowane wrażenie" robią na nim wytyczone przez Ziobrę "czerwone linie". - Minister Ziobro chce zaznaczyć swoją odrębność, do czego ma prawo. Jest koalicjantem. Patrzymy na to spokojnie - dodał.

Terlecki: czekamy na projekt Solidarnej Polski ws. SN, by wszystkie rozpatrzeć naraz

Reczniczka PiS Joanna Czerwińska, która razem z Terleckim rozmawiała z dziennikarzami, odniosła się też do sprawy kilku projektów ustaw dotyczących zmian w Sądzie Najwyższym. Stwierdziła, że to, czy Sejm zajmie się nimi na rozpoczynającym się w środę dwudniowym posiedzeniu, uzależnione jest od tego, że do tego czasu swój projekt złoży Solidarna Polska. - Jeśli tak, to rozpoczniemy procedowanie na tym posiedzeniu, a jeśli nie, to na kolejnym - mówiła.