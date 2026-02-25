Ziobro nie odwołał się od decyzji komisji. Kolejny krok do obcięcia uposażenia

Prezydium Sejmu zajmie wnioskiem o ograniczenie uposażenia byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobro Źródło: TVN24

10 lutego sejmowa komisja regulaminowa udzieliła Zbigniewowi Ziobro nagany w związku z jego wielokrotną nieobecnością na obradach Sejmu. Był to kolejny krok w procedurze, którą w styczniu zapowiedział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Otworzyło to drogę do ograniczenia Ziobrze na wniosek marszałka Sejmu uposażenia do jednej dziesiątej wysokości, czyli 1350 złotych brutto miesięcznie.

Były minister sprawiedliwości miał 14 dni na odwołanie się od decyzji komisji. Termin ten minął we wtorek 24 lutego. Jak poinformował w środę wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, Ziobro nie zrobił tego.

Zbigniew Ziobro Źródło: PAP/Radek Pietruszka

Teraz Czarzasty będzie mógł przedstawić Prezydium Sejmu projekt uchwały o utracie diety parlamentarnej i obniżeniu uposażenia poselskiego. Jak powiedział Zgorzelski, prezydium "może to zrobić w wymiarze 100 procent diety i 90 procent uposażenia" i "taka decyzja jest prawdopodobna".

Od tego wniosku Ziobro również będzie miał 14 dni, aby się odwołać.

Opracował Mikołaj Gątkiewicz /akw