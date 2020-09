Pytanie do Ziobry o kryzys w rządzie. "W prokuraturze nie ma miejsca na politykę"

W prokuraturze została u mnie ustalona zasada, że nie ma tu miejsca na politykę - odparł minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro na pytanie dziennikarza o kryzys w Zjednoczonej Prawicy. Dodał, że jeszcze w poniedziałek odbędzie się konferencja w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie "odniesie się do spraw natury politycznej".

Ziobro poinformował, że Prokuratura Regionalna w Warszawie sporządziła postanowienie o przedstawieniu zarzutów Leszkowi C., który "jako przewodniczący rady nadzorczej Idea Banku w okresie objętym zarzutem (...) doprowadził do narażenia na szkodę wielkich rozmiarów bardzo wielu klientów". Kwota, o której mowa w zarzucie, to 130 milionów złotych.