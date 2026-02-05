Obrońca Ziorby: złożyłem wniosek

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa na wniosek Prokuratury Krajowej zdecydował w czwartek o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec byłego ministra sprawiedliwości i posła PiS Zbigniewa Ziobry. Jak poinformował jego obrońca, mecenas Bartosz Lewandowski, sąd nakazał, żeby Ziobro trafił do zakładu leczniczego na czas aresztowania.

- Ja już dzisiaj złożyłem do akt sprawy wniosek o wstrzymanie wykonalności tego orzeczenia, więc sąd w pierwszej instancji będzie ten wniosek najpierw rozpoznawał - powiedział mec. Lewandowski. Dodał, że na decyzję sądu zostanie także złożone zażalenie.

Prokurator Piotr Woźniak, który reprezentował Prokuraturę Krajową przed sądem, został zapytany przez dziennikarzy, co o tym sądzi. - Postanowienie wydane w procesie karnym jest natychmiast wykonalne. Obrona może złożyć wniosek o wstrzymanie tego postanowienia. Jeżeli sąd uwzględni taki wniosek, to oczywiście może wstrzymać - wskazał.

Do rozstrzygnięcia doszło po całodziennym, trzecim już posiedzeniu w sprawie wniosku Prokuratury Krajowej o zastosowanie aresztu wobec Zbigniewa Ziobry. W czwartek obrona Ziobry składała liczne wnioski formalne. Przed godz. 15 sąd rozpoczął jednak już merytoryczne rozpoznawanie kwestii wniosku prokuratury.

Następne kroki: list gończy, zażalenie

Piotr Woźniak przekazał, że sąd "podzielił w pełni argumentację" prokuratury, w tym "obawy o ucieczkę lub ukrycie się" polityka PiS, wskazując, iż "de facto to ukrycie się, ucieczka, nastąpiło". - Kolejnym etapem będzie wdrożenie poszukiwań podejrzanego listem gończym oraz Europejskim Nakazem Aresztowania - przekazał prokurator.

- W mojej ocenie wydawanie listu gończego wobec pana ministra Ziobro nie ma żadnego innego celu procesowego niż tylko to, żeby tę sprawę medialnie i politycznie rozgrywać - skomentował Lewandowski. Jak przekonywał, prokuratura wie, gdzie jest były minister, zatem rozpowszechnianie jego ewentualnego listu gończego byłoby "naruszeniem standardów".

Ponadto obrońca Ziobry powiedział, że dopiero w trakcie tego posiedzenia obrona mogła zapoznać się z "protokołami przesłuchań osobowych źródeł dowodowych, które to materiały sąd uznał za korzystne dla Zbigniewa Ziobro".

- Tym niemniej, niestety, jeżeli chodzi o treść tego uzasadnienia, nie znalazło się tam praktycznie ani słowo na temat tego, w jaki sposób sąd potraktował te dowody. One miały bardzo istotny charakter dla oceny tego, czy w ogóle istnieje duże prawdopodobieństwo popełnienia czynu, czy nie. To wszystko znajdzie się w szczegółowym zażaleniu, które zostanie złożone - zapowiedział adwokat.

26 zarzutów dla Zbigniewa Ziobry

Prokuratura zarzuca Ziobrze m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i wykorzystywanie swojego stanowiska do działań o charakterze przestępczym. Według prokuratury, gdy był on szefem MS, miał popełnić łącznie 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

CZYTAJ WIĘCEJ: 26 zarzutów dla Zbigniewa Ziobry. O co oskarża go prokuratura

Prokuratura w skierowanym do sądu w połowie listopada 2025 roku wniosku o tymczasowy areszt wskazała m.in. na realne ryzyko ucieczki byłego ministra, ukrywania się oraz matactwa procesowego.

Obecnie, od grudnia ubiegłego roku, Ziobro jest objęty ochroną międzynarodową przez władze Węgier, które uznały, że grożą mu prześladowania polityczne. Jak zapowiadał wcześniej prok. Piotr Woźniak, po uwzględnieniu przez sąd wniosku o areszt za byłym ministrem zostanie wydany list gończy i na jego podstawie zostaną uruchomione dalsze jego poszukiwania na terenie kraju. Po ustaleniu, że Ziobro nie przebywa na terytorium Polski, kolejnym etapem mają być poszukiwania na podstawie europejskiego nakazu aresztowania.

