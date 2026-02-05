Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Obrońca Ziobry: złożyłem wniosek o wstrzymanie wykonalności decyzji o aresztowaniu

pc
Obrońca Ziorby: złożyłem wniosek
Zbigniew Ziobro może zostać tymczasowo aresztowany, a postanowienie sądu w tym przedmiocie jest natychmiast wykonalne. Jego obrońca, mecenas Bartosz Lewandowski, złożył wniosek o uchylenie aresztu i zapowiedział ponadto zażalenie na czwartkową decyzję sądu.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa na wniosek Prokuratury Krajowej zdecydował w czwartek o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec byłego ministra sprawiedliwości i posła PiS Zbigniewa Ziobry. Jak poinformował jego obrońca, mecenas Bartosz Lewandowski, sąd nakazał, żeby Ziobro trafił do zakładu leczniczego na czas aresztowania.

- Ja już dzisiaj złożyłem do akt sprawy wniosek o wstrzymanie wykonalności tego orzeczenia, więc sąd w pierwszej instancji będzie ten wniosek najpierw rozpoznawał - powiedział mec. Lewandowski. Dodał, że na decyzję sądu zostanie także złożone zażalenie.

Prokurator Piotr Woźniak, który reprezentował Prokuraturę Krajową przed sądem, został zapytany przez dziennikarzy, co o tym sądzi. - Postanowienie wydane w procesie karnym jest natychmiast wykonalne. Obrona może złożyć wniosek o wstrzymanie tego postanowienia. Jeżeli sąd uwzględni taki wniosek, to oczywiście może wstrzymać - wskazał.

Do rozstrzygnięcia doszło po całodziennym, trzecim już posiedzeniu w sprawie wniosku Prokuratury Krajowej o zastosowanie aresztu wobec Zbigniewa Ziobry. W czwartek obrona Ziobry składała liczne wnioski formalne. Przed godz. 15 sąd rozpoczął jednak już merytoryczne rozpoznawanie kwestii wniosku prokuratury.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zbigniew Ziobro
250 stron, 117 dowodów, 70 świadków. Znamy szczegóły wniosku w sprawie Ziobry
Patryk Michalski, Sebastian Zakrzewski
Zbigniew Ziobro
Jest decyzja sądu. Prokurator o kolejnych krokach wobec Ziobry
Zbigniew Ziobro
Czy Polacy chcą ewentualnego ułaskawienia Ziobry? Sondaż

Następne kroki: list gończy, zażalenie

Piotr Woźniak przekazał, że sąd "podzielił w pełni argumentację" prokuratury, w tym "obawy o ucieczkę lub ukrycie się" polityka PiS, wskazując, iż "de facto to ukrycie się, ucieczka, nastąpiło". - Kolejnym etapem będzie wdrożenie poszukiwań podejrzanego listem gończym oraz Europejskim Nakazem Aresztowania - przekazał prokurator.

- W mojej ocenie wydawanie listu gończego wobec pana ministra Ziobro nie ma żadnego innego celu procesowego niż tylko to, żeby tę sprawę medialnie i politycznie rozgrywać - skomentował Lewandowski. Jak przekonywał, prokuratura wie, gdzie jest były minister, zatem rozpowszechnianie jego ewentualnego listu gończego byłoby "naruszeniem standardów".

Ponadto obrońca Ziobry powiedział, że dopiero w trakcie tego posiedzenia obrona mogła zapoznać się z "protokołami przesłuchań osobowych źródeł dowodowych, które to materiały sąd uznał za korzystne dla Zbigniewa Ziobro".

- Tym niemniej, niestety, jeżeli chodzi o treść tego uzasadnienia, nie znalazło się tam praktycznie ani słowo na temat tego, w jaki sposób sąd potraktował te dowody. One miały bardzo istotny charakter dla oceny tego, czy w ogóle istnieje duże prawdopodobieństwo popełnienia czynu, czy nie. To wszystko znajdzie się w szczegółowym zażaleniu, które zostanie złożone - zapowiedział adwokat.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Sławomir Nowak
Prawomocna decyzja sądu w sprawie Nowaka
WARSZAWA
Waldemar Żurek
Koniec paraliżu Funduszu Sprawiedliwości? Żurek o "przełomie"
Kamila Grenczyn, Patryk Michalski
Zbigniew Ziobro
Majątek Ziobry zabezpieczony. Jest decyzja sądu

26 zarzutów dla Zbigniewa Ziobry

Prokuratura zarzuca Ziobrze m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i wykorzystywanie swojego stanowiska do działań o charakterze przestępczym. Według prokuratury, gdy był on szefem MS, miał popełnić łącznie 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

CZYTAJ WIĘCEJ: 26 zarzutów dla Zbigniewa Ziobry. O co oskarża go prokuratura

Prokuratura w skierowanym do sądu w połowie listopada 2025 roku wniosku o tymczasowy areszt wskazała m.in. na realne ryzyko ucieczki byłego ministra, ukrywania się oraz matactwa procesowego.

Obecnie, od grudnia ubiegłego roku, Ziobro jest objęty ochroną międzynarodową przez władze Węgier, które uznały, że grożą mu prześladowania polityczne. Jak zapowiadał wcześniej prok. Piotr Woźniak, po uwzględnieniu przez sąd wniosku o areszt za byłym ministrem zostanie wydany list gończy i na jego podstawie zostaną uruchomione dalsze jego poszukiwania na terenie kraju. Po ustaleniu, że Ziobro nie przebywa na terytorium Polski, kolejnym etapem mają być poszukiwania na podstawie europejskiego nakazu aresztowania.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Filip Czerwiński/ft

Źródło: tvn24.pl, PAP

Udostępnij:
Tagi:
Zbigniew ZiobroProkuratura KrajowaSądFundusz SprawiedliwościMinisterstwo SprawiedliwościProkuratura
Czytaj także:
imageTitle
Szokujące wideo. Vonn walczy ze wszystkich sił
Najnowsze
imageTitle
Pierwszy zgrzyt na igrzyskach. Poszło o rosyjską flagę
EUROSPORT
imageTitle
Zapadła ważna decyzja. Polki zagrają u siebie
EUROSPORT
Zbigniew Ziobro
Jest decyzja sądu. Prokurator o kolejnych krokach wobec Ziobry
Polska
AdobeStock_1813828599
Lód na drogach i chodnikach. Tu należy zachować ostrożność
METEO
imageTitle
Skoczkowie przetestowali olimpijski obiekt. Polacy w czołowej dziesiątce
EUROSPORT
pc
Siemoniak: pracownik MON szpiegował na rzecz wschodniego sąsiada
Polska
Maroko, powódź
Ludzie w popłochu uciekali na dachy swoich domów
METEO
pc
Poseł KO: PiS klęczy przed mocarstwem
Polska
imageTitle
"Najbardziej surrealistyczny rzut karny ostatnich 100 lat"
EUROSPORT
Czarzasty
Wpis i zdjęcie z komunikacji miejskiej. "Fajny dzień. Trochę emocji"
Polska
Woda zalała ulice Madrytu
Rura pękła na drodze do lotniska. Ludzie wdrapywali się na auta
METEO
walizka podroz lotnisko wakcje kobieta bagaz bagaze shutterstock_2629869557
Z Krakowa nad morze w nieco ponad godzinę. Wkrótce nowe połączenie
BIZNES
Włodzimierz Czarzasty
Zaszkodził relacjom z USA? Minister uspokaja
Polska
Kijów, Ukraina, 20.12.2024. Centrum biznesowe i budynki mieszkalne w centrum Kijowa uszkodzone w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego
Relacjonowała ataki, została zwolniona "w samym środku wojny". "Brak słów"
Świat
Ulica lód oblodzenie
I znów szklanka na drogach
METEO
Thomas Rose
"Ambasadorowi chyba się pomyliło, gdzie urzęduje"
Polska
Zderzenie ambulansu z samochodem osobowym (zdjęcie ilustracyjne)
Trutka na szczury w przedszkolu. Dzieci w szpitalu
Trójmiasto
imageTitle
Uciekał przez 150 kilometrów. Skończył ze złamanym sercem
EUROSPORT
Władimir Putin
Tania ropa, złoto na sprzedaż. "Kreml nigdy nie oszczędza na przetrwaniu władzy"
Maja Piotrowska
Zderzenie na przejeździe kolejowym
Zderzenie pociągu z samochodem osobowym
Trójmiasto
shutterstock_2651818499
Toksyna w produktach dla niemowląt. Ostrzeżenie
BIZNES
Opady marznące, noc
"Ogranicz poruszanie się pieszo i samochodem"
METEO
Moment zerwania linii energetycznej przez śmigłowiec Black Hawk
Pilot policyjnego Black Hawka oskarżony. Sąd podejmie ważną decyzję o procesie
WARSZAWA
imageTitle
0:6 z faworytką, potem Chwalińska podjęła rękawicę
EUROSPORT
Thomas Rose i Donald Tusk
Wpis Rose’a, reakcja Tuska, odpowiedź ambasadora
Polska
imageTitle
Diagnoza, niepewność i morze łez. Igrzysk odpuścić jednak nie mogła
EUROSPORT
Budynek Sejmu
Rośnie różnica między KO a PiS. Najnowszy sondaż
Polska
Warszawa (zdjęcie ilustracyjne)
Warszawa wyprzedziła Paryż i Mediolan. Stolica zyskuje w oczach inwestorów
BIZNES
imageTitle
Zamiast meczu dzień w izolacji. Norowirus na igrzyskach
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica