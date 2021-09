Zbigniew Ziobro krytykuje premiera Mateusza Morawieckiego. "Podjął decyzję sprzeczną z ustaleniami"

Dodał, że premier zgodził się wtedy też na "wprowadzenie tej tak zwanej warunkowości, czyli uzależnienia od rzekomej praworządności wypłaty środków unijnych". - My uważamy, że było to niezgodne z naszym programem Zjednoczonej Prawicy i uderza w interesy Polski i Polaków. Zwracaliśmy też uwagę, że ewentualne weto byłoby dla nas potężną bronią - powiedział.

Zbigniew Ziobro krytykuje Mateusza Morawieckiego za decyzje dotyczące polityki klimatycznej

- To zostało wprowadzone w sposób, który bezpośrednio uderza w nas. W Niemczech jest specjalna giełda, gdzie handluje się uprawnieniami do emisji CO2. To taki ukryty podatek za produkcję energii z węgla. Tam polskie przedsiębiorstwa muszą kupować te zezwolenia. Cena tych zezwoleń wzrosła od grudnia, czyli od decyzji szczytu za zgodą premiera Morawieckiego, o ponad 100 procent. W wyniku tej polityki unijnej teraz w Polsce mówi się o wzroście cen energii. To prosty skutek tamtych decyzji - przekonywał minister.