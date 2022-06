Minister Ziobro "kpi ze swojego szefa". "Kiedy premier zareaguje? Co się musi jeszcze zdarzyć?"

Wraz z odejściem Beaty Szydło skończyło się zielone światło dla zmian w sądownictwie - napisał na Twitterze minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, odnosząc się do słów premiera Mateusza Morawieckiego, który stwierdził, że nie chciałby "umierać za wymiar sprawiedliwości". "Minister Ziobro kpi sobie ze swojego 'szefa' premiera Morawieckiego - komentował wiceszef PO Tomasz Siemoniak. "Tak zwaną 'Zjednoczoną Prawicę' spajają już tylko stanowiska i strach przed odpowiedzialnością" - napisał poseł KO Krzysztof Piątkowski.

Podczas p iątkowego zjazdu klubów prorządowej "Gazety Polskiej" w Spale premier Mateusz Morawiecki był pytany przez jednego z uczestników o Krajowy Plan Odbudowy i o to, czy związane z nim kamienie milowe "nie zagrażają polskiej suwerenności". Premier zaprzeczył i zaznaczył, że pieniądze z KPO są dziś Polsce bardzo potrzebne, ponieważ przydadzą się, żeby zabezpieczyć suwerenność Polski. - 99 procent tych kamieni milowych jest absolutnie w interesie Polski - stwierdził.

- Ten jeden procent to tak zwane kamienie dotyczące wymiaru sprawiedliwości. Wiecie co? Reformujemy już ten wymiar sprawiedliwości siódmy rok. Ja bym nie chciał umierać za wymiar sprawiedliwości. Naprawdę. Nie opłaca się. Opłaca się utrzymać przede wszystkim suwerenność Polski, to jest dziś najważniejsze. KPO i całe środki unijne, które są zależne także od tego programu, służą wzmocnieniu naszej suwerenności - podkreślił Morawiecki.