"Odkąd Zbigniew Ziobro został ministrem, nastąpiło kilka zmian w prawie, po to, żeby ułatwić jego sytuację procesową"

- Nie zezwalam na tańce - ostrzegł sędzia ławę przysięgłych, zanim na sali nowojorskiego sądu puszczono "Thinking Out Loud", hit Eda Sheerana, i "Let's Get it On" Marvina Gaye’a. Podczas wtorkowej rozprawy prawnicy rodziny współautora tej ostatniej piosenki - przeboju z 1973 roku -próbowali udowodnić, że Sheeran naruszył należące do nich prawa autorskie.