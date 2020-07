Ziobro "przyłącza się do gratulacji" dla premiera

Chciałbym przyłączyć się do gratulacji związanych z rekordową kwotą wynegocjowaną przez pana premiera - powiedział w Sejmie minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Nawiązał także do "niemniej istotnego punktu związanego z budżetem, dotyczącego tak zwanej praworządności". Kilka dni wcześniej Ziobro mówił o "niepokojącym" zapisie dotyczącym tej właśnie kwestii. Dodał wówczas, że "najlepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie prawa weta i zablokowanie tych rozwiązań".

"Chciałbym przyłączyć się do gratulacji"

- Chciałbym przyłączyć się do gratulacji, które były kierowane na tej sali związane z rekordową kwotą wynegocjowaną przez pana premiera. Widać zakłopotanie w oczach wielu członków opozycji, którzy przecież mówili, że to jest niemożliwe. Okazuje się, że jak ktoś działa profesjonalnie, to jest to możliwe - powiedział w piątek z sejmowej mównicy Ziobro.