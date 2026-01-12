Logo strona główna
"Najlepsi gangsterzy z lat 90. mogliby się od Ziobry uczyć"

Zbigniew Ziobro
Brejza: najlepsi gangsterzy z lat 90. mogliby się uczyć od Ziobry
Źródło: TVN24
Zbigniew Ziobro robi wszystko w ostatnim czasie, żeby sparaliżować współpracę z prokuraturą. Najlepsi gangsterzy z lat 90. mogliby się od niego uczyć, jak unikać kontaktów z prokuratorem - ocenił w "Faktach po Faktach" w TVN24 europoseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza. Poseł PiS Janusz Cieszyński twierdził, że "to nie jest ucieczka w sytuacji, w której zgodnie z prawem międzynarodowym Zbigniew Ziobro uzyskał azyl".

Obrońca Zbigniewa Ziobry mecenas Bartosz Lewandowski poinformował w poniedziałek, że były minister sprawiedliwości i były prokurator generalny uzyskał azyl polityczny na Węgrzech. Sam Ziobro przekazał w poniedziałek, że wystąpił o objęcie ochroną międzynarodową swojej żony Patrycji Koteckiej. Ziobro jest jednym z podejrzanych w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura podejrzewa go o popełnienie łącznie 26 przestępstw.

Zbigniew Ziobro
Ziobro "uzyskał azyl polityczny"
ZIOBRO KOTECKA
Ziobro o wniosku w sprawie żony. Pisze o "zemście"
Waldemar Żurek
"Ucieczka pod parasol wiernego sojusznika Putina". Żurek: niezwykle przykro patrzeć

Brejza: Ziobro ucieka po deklaracjach, że niewinni nie mają się czego bać

Do sprawy odnieśli się w "Faktach po Faktach" europoseł KO Krzysztof Brejza i poseł PiS Janusz Cieszyński.

- Pan Ziobro ucieka przed wymiarem sprawiedliwości i to po wielu deklaracjach swoich i polityków PiS, że niewinni nie mają się czego bać - ocenił Brejza. Dodał, że "były też deklaracje polityków PiS, którzy mówili, że on został zaproszony na Węgry, że to nie jest ucieczka".

Zdaniem europosła "Ziobro robi wszystko w ostatnim czasie, żeby współpracę z prokuraturą sparaliżować". - Najlepsi gangsterzy, można powiedzieć, z lat dziewięćdziesiątych mogliby się od pana Ziobry uczyć, jak unikać kontaktów z prokuratorem - ocenił.

- Jest zasada domniemania niewinności i prawem Ziobry jest korzystanie z obrońcy i obrona. Ale on nie chce nawet się bronić - mówił.

Cieszyński: to nie ucieczka

Poseł PiS Janusz Cieszyński mówił natomiast, że "to nie jest ucieczka w sytuacji, w której zgodnie z prawem międzynarodowym Zbigniew Ziobro uzyskał azyl".

- Mamy do czynienia z sytuacją, w której, po pierwsze, to, o czym wszyscy wiemy (Ziobro) jest ciężko chory i w tej sytuacji to jest zupełnie jasne, że Zbigniew Ziobro nie może liczyć na opiekę medyczną na odpowiednim poziomie w polskim wymiarze sprawiedliwości - powiedział.

Pytany, skąd ma pewność, że będzie decyzja o areszcie byłego ministra, odparł, że "ma prawo to podejrzewać, ponieważ mamy zapowiedzi ze strony przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, takich jak Waldemar Żurek, którzy jasno mówią, że ich celem jest osadzenie Zbigniewa Ziobry w zakładzie karnym".

Autorka/Autor: js/akw

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Piotr Nowak/PAP

Zbigniew ZiobroPrawo i SprawiedliwośćFundusz SprawiedliwościWęgry
