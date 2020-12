"Denerwuje mnie, jak miejsce kultu jest bezczeszczone. Ale czy od razu trzeba uchylać immunitet?"

Prokuratura Krajowa poinformowała w poniedziałek, że minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro skierował do marszałek Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu posłance Lewicy Joannie Scheuring-Wielgus. Śledczy chcą jej postawić zarzuty "złośliwego przeszkadzania publicznemu wykonywaniu aktu religijnego oraz obrażania uczuć religijnych". Prokuratura przekazała, że chodzi o zdarzenie, do którego doszło podczas mszy świętej 25 października w toruńskim kościele pod wezwaniem świętego Jakuba Apostoła.

"Dla ludzi wierzących kościół jest często drugim domem"

- Jeżeli to, co się wydarzyło nie wypełnia tego znamiona przestępstwa, o którym powiedziałem, to co wypełnia? – pytał Jaki.