"DGP": Ziobro chce przekazać swoje kompetencje. "Wygląda to na zabezpieczenie przed utratą władzy"

Jak napisano, "minister sprawiedliwości-prokurator generalny nie będzie już miał wpływu na powoływanie i odwoływanie szefów prokuratur żadnego szczebla, na delegowanie śledczych czy powoływanie i odwoływanie rzeczników dyscyplinarnych". "Nie będzie też miał prawa do wydawania bezpośrednich poleceń prokuratorom. To prokurator krajowy będzie dysponentem budżetu. To on będzie podejmował decyzje osobowe i sprawował nadzór nad sprawami prowadzonymi w Prokuraturze Krajowej. I nie będzie można go odwołać bez zgody prezydenta" - dodano.