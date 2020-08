Przegląd prasy: Ziobro chce cofnięcia rejestracji Reformowanego Kościoła Katolickiego

Prokurator generalny i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro złożył sprzeciw wobec rejestracji Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce. To jedyna uznawana przez państwo wspólnota chrześcijańska, błogosławiąca w Polsce małżeństwa jednopłciowe - informuje "Rzeczpospolita".

Reformowany Kościół Katolicki ma wspólnoty w siedmiu miastach, z czego największą, liczącą około 30 osób w Poznaniu. Jak napisała "Rzeczpospolita", Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wpisało go w styczniu do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych. To prawdopodobnie pierwsza zarejestrowana w Polsce wspólnota chrześcijańska, w której można zawrzeć małżeństwa jednopłciowe.