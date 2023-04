Andrzej Duda: robimy olbrzymie zakupy militarne, zbrojeniowe po to, żeby nie walczyć

Najważniejszym zadaniem, jakie dziś jest przed polską polityką i polskimi politykami, to jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa Polsce - mówił prezydent Andrzej Duda po wysłuchaniu expose szefa polskiej dyplomacji. Powiedział, że cieszy się, że minister Zbigniew Rau "mocno zaakcentował znaczenie sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Dodał, że Polska "robi olbrzymie zakupy militarne po to, żeby nie walczyć"

Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau wygłosił w czwartek w Sejmie wystąpienie, w którym poinformował o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2023 roku. Podczas wystąpienia szefa MSZ obecny był prezydent Andrzej Duda. Później mówił na konferencji, że jego zdaniem "pokazuje ono, że polska polityka zagraniczna w ostatnim czasie jest bardzo aktywna".

- Dzisiaj za polską granicą na Ukrainie toczy się wojna w wyniku rosyjskiej agresji - podkreślił. Mówił, że "najważniejszym zadaniem, jakie dziś jest przed polską polityką i polskimi politykami to jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa Polsce, tym, którzy w Polsce mieszkają, czyli nam wszystkim, Polkom, Polakom".

Prezydent wysłuchał wystąpienia szefa MSZ o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2023 roku PAP/Leszek Szymański

- To jest dziś absolutny priorytet polskiej polityki zagranicznej we wszystkich jej aspektach - oświadczył. Dodał, że to również priorytet w przestrzeni międzynarodowej dotyczącej budowania bezpieczeństwa. - Zarówno tego bezpieczeństwa energetycznego, żywnościowego, także i bezpieczeństwa militarnego - uściślił.

Według niego, gdyby podsumować wystąpienie Zbigniewa Raua, to "sprowadzało się (ono) właśnie do tego, aby w jak największym stopniu to bezpieczeństwo spowodować, zapewnić".

Duda: polska polityka zagraniczna w ostatnim czasie jest bardzo aktywna TVN24

Duda: cieszę się, że minister tak mocno zaakcentował znaczenie sojuszu z USA

- Cieszę się, że pan minister tak bardzo mocno zaakcentował znaczenie sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, naszej obecności w Sojuszu Północnoatlantyckim. Oczywistą sprawą jest, że dzisiaj wobec tego, co widzimy za naszą wschodnią granicą, jest to rzecz najważniejsza - mówił dalej prezydent.

- Jeśli ktoś jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo naszej części Europy w znaczeniu szerszym, globalnym, nie tylko indywidualnym, to jest to rzeczywiście mocarstwo, które posiada największą armię na świecie i największy potencjał militarny, czyli Stany Zjednoczone. One są dzisiaj tym państwem, które najbardziej wspiera Ukrainę w jej obronie - oświadczył.

Andrzej Duda po expose Zbigniewa Raua PAP/Leszek Szymański

Duda: cieszę się, że minister Rau tak bardzo mocno zaakcentował znaczenie sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi TVN24

- My jesteśmy w tej awangardzie państw, bo Wielka Brytania i Polska, obok Stanów Zjednoczonych, to jest to wsparcie najmocniejsze. Udzielamy tego wsparcia Ukrainie od samego początku - wskazywał. Ocenił, że "znakomicie rozumiemy, że Ukraińcy broniąc dzisiaj swojej ojczyzny, broniąc swojej niepodległości, suwerenności swojego państwa, zarazem bronią także i bezpieczeństwa Europy". - W istocie toczą więc wojnę, którą my nazywamy "wojną o wolność naszą i waszą". Znamy to dobrze z naszej historii, dzisiaj możemy śmiało powiedzieć, że taką wojnę prowadzą Ukraińcy - powiedział Duda.

Mówił też, że "polityka wspierania Ukrainy, polityka pomagania Ukrainie, polityka budowania sojuszu, ale także i polityka wzmacniania amerykańskiej obecności w Europie, a w szczególności na wschodniej flance NATO jest dzisiaj polską racją stanu".

Duda: polityka wzmacniania amerykańskiej obecności w Europie jest dzisiaj polską racją stanu TVN24

"Robimy te olbrzymie zakupy militarne, zbrojeniowe po to, żeby nie walczyć"

Dodał, że równocześnie prowadzona jest polityka wzmacniania bezpieczeństwa Polski poprzez zakupy militarne i doposażenie polskiej armii. Duda mówił między innymi, że obecnie premier Mateusz Morawiecki jest USA, gdzie stara się, aby dostawy sprzętu dla Polski zostały zrealizowane jak najszybciej.

- Chodzi o to, żebyśmy jak najszybciej zobaczyli zamówione i zakupione czołgi Abrams, żebyśmy zobaczyli samoloty F-35, wyrzutnie Himars. Wszystko to, co zamówiliśmy, a co bardzo jest potrzebne naszym żołnierzom do tego, żeby jak najsprawniej budować tę sferę militarnego bezpieczeństwa Rzeczypospolitej - oświadczył.

Zdaniem prezydenta, wszystkie te zakupy są po to, żeby "nikomu nie opłacało się nas zaatakować". - To jest paradoks. Robimy te olbrzymie zakupy militarne, zbrojeniowe po to, żeby nie walczyć. Po to, żeby nasi żołnierze walczyć nigdy nie musieli. Po to, żebyśmy mieli tak zaawansowane systemy obronne, żeby nasza armia była tak wyposażona, żeby nikomu nie opłacało się nas zaatakować - stwierdził Duda.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:akr/kab

Źródło: PAP