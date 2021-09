Szef MSZ Zbigniew Rau w sprawie sytuacji na granicy: oczekujemy wsparcia ze strony pozostałych członków Unii

Przed czwartkowymi rozmowami Zbigniew Rau mówił, że będą one dotyczyły sytuacji w Afganistanie. Podkreślił, że w nieformalnych rozmowach z szefami MSZ, które odbył w Słowenii, niemal wszyscy podnosili temat ewakuacji. - Mówiliśmy o taktykach, strategiach ewakuacyjnych i jest to kwestia numer jeden, bo każde państwo reaguje na to inaczej. Mówimy dużo o tym, jaki to ma wpływ na procesy polityczne w poszczególnych państwach, jak reaguje opinia publiczna - powiedział Rau.