Rau: USA postrzegają Nord Stream 2 jako szkodliwy, zły interes dla Europy

Strona amerykańska jest świadoma, że Nord Stream 2 dzieli Unię Europejską, dzieli NATO, dzieli też poszczególne społeczeństwa zachodnie USA - powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Wyraził przekonanie, że raczej nie przekona to Niemców do porzucenia projektu.

Zbigniew Rau w rozmowie z PAP podkreślił, że Sojusz Północnoatlantycki od dłuższego czasu postrzega Rosję w swojej doktrynie jako podstawowe niebezpieczeństwo. - Na pewno będzie to podkreślane w polityce administracji prezydenta Joe Bidena. Tego możemy się spodziewać. Administracja amerykańska postrzega nadal Nord Stream 2 jako szkodliwy, zły interes dla Europy. To oznacza, że strona amerykańska jest świadoma, że ten projekt dzieli Unię Europejską, dzieli NATO, ale dzieli też poszczególne społeczeństwa zachodnie – powiedział.

Minister uznał, że raczej nie przekona to Niemców do porzucenia projektu. - Wydaje się, że dyskurs dotyczący Nord Stream 2 w Niemczech miał okres wzmożenia po próbie otrucia Aleksieja Nawalnego. Teraz znów słabnie, jeśli nie zanika. W efekcie w Niemczech kwestia szkodliwości Nord Stream 2 większości nie przekona – zauważył. Jak dodał, jeśli byli politycy w Niemczech znajdują miejsce zatrudnienia w strukturach Gazpromu, to są to praktyki biznesowe, które nie mogą wzbudzać zaufania.