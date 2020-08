Kowal o nowym szefie MSZ: ani jednego złego słowa na początek nie powiem, pełen kredyt zaufania

Jeżeli profesor Zbigniew Rau czuje w sobie siłę, jest w stanie walczyć o polskie interesy w wyjątkowej sytuacji, jaka się dzieje na wschód od Polski, będę go wspierał - mówił w "Jeden na jeden" Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej. Przyznał, że nie podobało mu się, że w tej sytuacji Jacek Czaputowicz podał się do dymisji. - Ale mamy już nowego ministra. Jedynym kryterium, pod kątem jakiego będę go oceniał, jest to, czy radzi sobie w tym kluczowym procesie, jakim jest dyskusja na temat rozwiązania kryzysu na Białorusi - podkreślił.

Nowym ministrem spraw zagranicznych będzie Zbigniew Rau - poinformował w czwartek premier Mateusz Morawiecki. Dotychczasowy przewodniczący sejmowej komisji spraw zagranicznych zastąpi na stanowisku Jacka Czaputowicza, który ustąpił z zajmowanej dotychczas funkcji w rządzie.

Zbigniew Rau w ostatnich wyborach parlamentarnych w 2019 roku kandydował z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. W kampanii w wyborach parlamentarnych zasłynął kontrowersyjnymi wypowiedziami. We wpisie na Facebooku napisał między innymi, że jest przeciwny "ideologii LGBT", jak również "cywilizacji śmierci". Twierdził też, że Europa kilkadziesiąt lat po rozpoczęciu rewolucji obyczajowej doszła do legalizacji zoofilii, eutanazji najsłabszych i schorowanych, postulatów legalizacji aborcji do końca ciąży oraz postulatów legalizacji pedofilii.

"Ani jednego złego słowa na początek nie powiem, pełen kredyt zaufania"

Paweł Kowal w "Jeden na jeden" powiedział, że nie ma nic przeciwko poglądom następcy Jacka Czaputowicza. - Dzisiaj mogę powiedzieć tylko jedno: jeżeli pan profesor Rau czuje w sobie siłę, jest w stanie przyjąć stanowisko ministra spraw zagranicznych, a rozumiem, że to już się stało, i walczyć o polskie interesy w wyjątkowej sytuacji, jaka się dzieje na wschód od Polski, czyli w kontekście rewolucji na Białorusi, będę go wspierał. Ani jednego złego słowa na początek nie powiem, pełen kredyt zaufania - zaznaczył poseł Koalicji Obywatelskiej, były wiceminister spraw zagranicznych w latach 2006-2007, w rządzie Jarosława Kaczyńskiego.

- Co miałbym krytycznego do powiedzenia, pewnie powiedziałbym w innych okolicznościach, ale dzisiaj sytuacja Polski jest absolutnie wyjątkowa, dlatego że każda decyzja w jaki sposób rozwiązujemy kryzys u naszych wschodnich granic bezpośrednio dotyczy polskiej racji stanu - mówił Kowal. - To nie jest sprawa hobby, polityki wschodniej, to jest sprawa kluczowa dla naszego bezpieczeństwa militarnego, energetycznego, dla kwestii pozycji Polaków na Wschodzie, mamy tam ogromną mniejszość, Polska powinna w tym uczestniczyć - dodał.

Gość TVN24 przyznał, że nie podobało mu się, że w tej sytuacji minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz podaje się do dymisji. - Ale mamy już nowego ministra. Jedynym kryterium, pod kątem jakiego będę oceniał nowego ministra spraw zagranicznych, jest to, czy sobie radzi w tym kluczowym procesie, jakim jest dyskusja na temat rozwiązania kryzysu na Białorusi - podkreślił parlamentarzysta opozycji.

Zbigniew Rau Grzegorz Michałowski/PAP

"Tym tylko powinien się zajmować profesor Rau"

- Wszyscy widzą, że jeżeli jest jakaś siła, która może nam pomóc w tym, żeby rozwiązanie kryzysu na Białorusi przebiegło z sukcesem, to jest właśnie Unia Europejska, to jest właśnie mobilizacja Unii Europejskiej, to mobilizacja głównych sił politycznych w Unii Europejskiej, to jest mobilizacja przywódców państw. Tym tylko powinien się zajmować profesor Rau - skomentował Kowal.

Pytany, czy człowiek o takich poglądach to jest ktoś, kto powinien być szefem polskiej dyplomacji, odpowiedział, że "zawodowo zajmuje się analizą wypowiedzi polityków jako politolog, nie jako polityk". - Wiem, że politycy różne rzeczy mówią, żeby dobrze wybrzmieć na tle swoich kolegów. Myślę, że tak było niejednokrotnie z każdym politykiem, także ze Zbigniewem Rauem - ocenił.

- Dzisiaj nowy minister spraw zagranicznych potrzebuje jednego: państwowego podejścia także od strony opozycji - zaznaczył gość "Jeden na jeden".

Autor:kb//now

Źródło: TVN24