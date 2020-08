"Legalizacja zoofilii", "zakusy lobby LGBT". Kontrowersyjne wypowiedzi przyszłego szefa MSZ

"Pod płaszczykiem obrony klimatu chce się zredukować człowieka już nie tylko do zabawki seksualnej, ale zwykłego posiłku", "stop 'cywilizacji śmierci'" - to niektóre z kontrowersyjnych wypowiedzi Zbigniewa Rau, który zostanie nowym ministrem spraw zagranicznych. W trakcie zeszłorocznej kampanii wyborczej deklarował między innymi opracowanie założeń ustawy "przeciwdziałającej seksualizacji dzieci".

W wyborach parlamentarnych w 2019 roku Zbigniew Rau dostał się do Sejmu z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Wcześniej był wojewodą łódzkim. W czasie kampanii wyborczej w zeszłym roku zasłynął niektórymi prezentowanymi publicznie kontrowersyjnymi wypowiedziami.

"Stop ideologii LGBT", "stop 'cywilizacji śmierci'"

W jednym z wpisów w mediach społecznościowych Zbigniew Rau napisał między innymi, że jest przeciwny "ideologii LGBT", jak również "cywilizacji śmierci". Twierdził, że Europa kilkadziesiąt lat po rozpoczęciu rewolucji obyczajowej w 1968 roku, doszła do "legalizacji zoofilii", "eutanazji najsłabszych, najstarszych i schorowanych", "postulatów legalizacji pedofilii".

"Ostatnio jeden ze szwedzkich naukowców zgłosił nawet potrzebę rozważenia legalizacji... kanibalizmu. Tak, pod płaszczykiem obrony klimatu, chce się zredukować człowieka już nie tylko do zabawki seksualnej, ale zwykłego posiłku" - pisał Rau.

"Dla zachodnich 'rzeczników' nowoczesności nie ma żadnych świętości. Ich barbarzyńskie działania wiodą wprost do iście piekielnej 'cywilizacji śmierci' przed którą próbował nas ostrzegać św. Jan Paweł II" - oceniał.

"Wskazane przyjęcie ustawy przeciwdziałającej seksualizacji dzieci"

Rau twierdził, że należy przyjąć w Sejmie ustawę "przeciwdziałającą seksualizacji dzieci" i deklarował opracowanie jej założeń. Pisał, że "pod płaszczykiem walki o tolerancję i nawoływania do akceptacji odmienności seksualnych toczy się bezpardonowa walka o podważenie podstawowych wartości naszej cywilizacji". "Oczywiście szczególnie niepokoić powinny niemal jawne zakusy lobby LGBT i przeróżnych 'edukatorów' próbujących wdzierać się do polskich szkół - ocenił we wpisie na Facebooku.