"To nie jest zmiana na lepsze, a minister Czaputowicz też orłem nie był"

To jest osoba, która w pełni popiera działalność polskiej dyplomacji w ostatnich pięciu latach, to całe skłócenie nas ze wszystkimi możliwymi partnerami na świecie - ocenił w "Faktach po Faktach" wybór Zbigniewa Raua na nowego ministra spraw zagranicznych poseł Koalicji Obywatelskiej Sławomir Neumann. Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel stwierdził, że miejsce Jacka Czaputowicza "zajmuje człowiek, który na bieżąco był z polską polityką zagraniczną".

Premier Mateusz Morawiecki przekazał, że nowym ministrem spraw zagranicznych będzie Zbigniew Rau, a ministrem zdrowia - Adam Niedzielski. Jacek Czaputowicz zrezygnował z funkcji szefa MSZ w czwartek, Łukasz Szumowski z funkcji szefa resortu zdrowia - we wtorek.

"Każda zmiana to jest destabilizacja ministerstwa i całej dyplomacji"

Poseł KO Sławomir Neumann ocenił, że to jest moment, w którym należałoby się wstrzymać z tego typu zmianami na stanowisko szefa MSZ, bo każda zmiana to jest destabilizacja ministerstwa i całej dyplomacji.

- Mamy za wschodnią granicą praktycznie rozpoczynającą się rewolucję, która na Białorusi może doprowadzić do dużej destabilizacji w całym regionie i nasza dyplomacja powinna być tutaj wyjątkowo czujna - ocenił.

Dodał, że "nasza polityka wschodnia, która była dumą i tym, co wnosiliśmy do Unii Europejskiej za czasów rządów PO-PSL, została właściwie przez rząd PiS położona na łopatkach i dzisiaj za to płacimy".