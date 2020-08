Ostrzegał przed "cywilizacją śmierci" i chciał odwołania prezydent Łodzi. Zbigniew Rau nowym szefem dyplomacji

Wykładowca akademicki i autor publikacji naukowych

Urodzony w 1955 roku w Łodzi Zbigniew Rau to z wykształcenia prawnik - ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 1980 roku wstąpił do NSZZ "Solidarność".

Spory z łódzkim sejmikiem i Hanną Zdanowską

Kontrowersyjne wypowiedzi o "ideologii LGBT" i "cywilizacji śmierci"

W ostatnich wyborach parlamentarnych w 2019 roku kandydował z ramienia PiS. W czasie kampanii w wyborach parlamentarnych Rau zasłynął kontrowersyjnymi wypowiedziami. We wpisie na Facebooku napisał między innymi, że jest przeciwny "ideologii LGBT", jak również "cywilizacji śmierci". Twierdził też, że Europa kilkadziesiąt lat po rozpoczęciu rewolucji obyczajowej doszła do legalizacji zoofilii, eutanazji najsłabszych i schorowanych, postulatów legalizacji aborcji do końca ciąży oraz postulatów legalizacji pedofilii. "Jeden ze szwedzkich naukowców zgłosił nawet potrzebę rozważenia legalizacji... kanibalizmu. Tak, pod płaszczykiem obrony klimatu, chce się zredukować człowieka już nie tylko do zabawki seksualnej, ale zwykłego posiłku" - pisał Rau. Deklarował też przygotowanie w Sejmie "założeń ustawy mającej przeciwdziałać seksualizacji dzieci" i twierdził, że PiS "jest ostatnią barierą, jaka chroni nas i nasze rodziny przed chaosem, który chce nam zafundować lewica".