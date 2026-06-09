KRS wybierze nowego przewodniczącego
Jak czytamy w opublikowanym we wtorek komunikacie Sądu Najwyższego, posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa, w którego porządek wchodzi wybór nowego przewodniczącego, zostało zwołane przez Zbigniewa Kapińskiego na godzinę 12.00 w czwartek.
Sejm wybrał nowych członków KRS
Sejm wybrał 15 sędziów na członków KRS na wspólną czteroletnią kadencję kilka dni po tym, gdy Trybunał Konstytucyjny wydał zabezpieczenie mówiące, by Sejm wstrzymał się z wyborem do czasu rozpatrzenia wniosku o zbadanie konstytucyjności kilku przepisów ustawy o KRS.
Zabezpieczenie dotyczyło jednak powstrzymania się od wyboru, gdyby doszło do tzw. drugiego podejścia, czyli gdy w pierwszym głosowaniu nie ma większości 3/5 głosów, to w drugim wybiera się sędziów do KRS bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Jednak 15 maja do drugiego podejścia nie doszło, bo posłowie PiS nie wzięli udziału w głosowaniu i w związku z tym osiągnięta została większość 3/5 głosów za wyborem sędziów do KRS.
Wśród wybranych wtedy 15 osób, 13 to sędziowie wskazani przez kluby koalicji rządzącej, a 2 to sędziowie wskazani przez PiS i Konfederację.
Wybór nowego przewodniczącego KRS
Zgodnie z ustawą o KRS, pierwsze posiedzenie Rady zwołuje I prezes Sądu Najwyższego w terminie 30 dni. Ponadto do czasu wyboru nowego przewodniczącego KRS I prezes SN przewodniczy jej obradom. Według ustawy w przypadku, gdy I prezes SN nie zwoła we wskazanym terminie posiedzenia Rady, zwołuje je najstarszy wiekiem członek KRS będący sędzią albo sędzią w stanie spoczynku.
Posiedzenie musi zostać przez niego zwołane na dzień przypadający nie później niż w terminie 14 dni od dnia upływu terminu na zwołanie tego posiedzenia przez I prezesa SN.
W skład KRS oprócz 15 członków-sędziów i ministra sprawiedliwości, wchodzą też I prezes SN, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, przedstawiciel prezydenta oraz czterech posłów i dwóch senatorów.