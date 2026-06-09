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KRS wybierze nowego przewodniczącego

|
Krajowa Rada Sądownictwa
Sejm wybrał sędziów KRS
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP
Pierwszy prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński zwołał posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa, w ramach którego zostanie wybrany jej nowy przewodniczący. W maju Sejm wybrał piętnastu sędziów na członków tego organu.

Jak czytamy w opublikowanym we wtorek komunikacie Sądu Najwyższego, posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa, w którego porządek wchodzi wybór nowego przewodniczącego, zostało zwołane przez Zbigniewa Kapińskiego na godzinę 12.00 w czwartek.

Sejm wybrał nowych członków KRS

Sejm wybrał 15 sędziów na członków KRS na wspólną czteroletnią kadencję kilka dni po tym, gdy Trybunał Konstytucyjny wydał zabezpieczenie mówiące, by Sejm wstrzymał się z wyborem do czasu rozpatrzenia wniosku o zbadanie konstytucyjności kilku przepisów ustawy o KRS.

Zabezpieczenie dotyczyło jednak powstrzymania się od wyboru, gdyby doszło do tzw. drugiego podejścia, czyli gdy w pierwszym głosowaniu nie ma większości 3/5 głosów, to w drugim wybiera się sędziów do KRS bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Jednak 15 maja do drugiego podejścia nie doszło, bo posłowie PiS nie wzięli udziału w głosowaniu i w związku z tym osiągnięta została większość 3/5 głosów za wyborem sędziów do KRS.

Wśród wybranych wtedy 15 osób, 13 to sędziowie wskazani przez kluby koalicji rządzącej, a 2 to sędziowie wskazani przez PiS i Konfederację.

Krajowa Rada Sądownictwa
Krajowa Rada Sądownictwa
Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP

Wybór nowego przewodniczącego KRS

Zgodnie z ustawą o KRS, pierwsze posiedzenie Rady zwołuje I prezes Sądu Najwyższego w terminie 30 dni. Ponadto do czasu wyboru nowego przewodniczącego KRS I prezes SN przewodniczy jej obradom. Według ustawy w przypadku, gdy I prezes SN nie zwoła we wskazanym terminie posiedzenia Rady, zwołuje je najstarszy wiekiem członek KRS będący sędzią albo sędzią w stanie spoczynku.

Posiedzenie musi zostać przez niego zwołane na dzień przypadający nie później niż w terminie 14 dni od dnia upływu terminu na zwołanie tego posiedzenia przez I prezesa SN.

W skład KRS oprócz 15 członków-sędziów i ministra sprawiedliwości, wchodzą też I prezes SN, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, przedstawiciel prezydenta oraz czterech posłów i dwóch senatorów.

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Źródło: tvn24.pl, PAP
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Tagi:
Krajowa Rada Sądownictwa
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
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