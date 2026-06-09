Polska KRS wybierze nowego przewodniczącego Mikołaj Stępień |

Sejm wybrał sędziów KRS Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP

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Jak czytamy w opublikowanym we wtorek komunikacie Sądu Najwyższego, posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa, w którego porządek wchodzi wybór nowego przewodniczącego, zostało zwołane przez Zbigniewa Kapińskiego na godzinę 12.00 w czwartek.

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1186) zwołał na dzień 11 czerwca 2026 r., godz. 12:00 posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa, którego porządek obejmuje… pic.twitter.com/vW9Hw22h1Y — Sąd Najwyższy (@SN_RP_) June 9, 2026 Rozwiń

Sejm wybrał nowych członków KRS

Sejm wybrał 15 sędziów na członków KRS na wspólną czteroletnią kadencję kilka dni po tym, gdy Trybunał Konstytucyjny wydał zabezpieczenie mówiące, by Sejm wstrzymał się z wyborem do czasu rozpatrzenia wniosku o zbadanie konstytucyjności kilku przepisów ustawy o KRS.

Zabezpieczenie dotyczyło jednak powstrzymania się od wyboru, gdyby doszło do tzw. drugiego podejścia, czyli gdy w pierwszym głosowaniu nie ma większości 3/5 głosów, to w drugim wybiera się sędziów do KRS bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Jednak 15 maja do drugiego podejścia nie doszło, bo posłowie PiS nie wzięli udziału w głosowaniu i w związku z tym osiągnięta została większość 3/5 głosów za wyborem sędziów do KRS.

Wśród wybranych wtedy 15 osób, 13 to sędziowie wskazani przez kluby koalicji rządzącej, a 2 to sędziowie wskazani przez PiS i Konfederację.

Krajowa Rada Sądownictwa Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP

Wybór nowego przewodniczącego KRS

Zgodnie z ustawą o KRS, pierwsze posiedzenie Rady zwołuje I prezes Sądu Najwyższego w terminie 30 dni. Ponadto do czasu wyboru nowego przewodniczącego KRS I prezes SN przewodniczy jej obradom. Według ustawy w przypadku, gdy I prezes SN nie zwoła we wskazanym terminie posiedzenia Rady, zwołuje je najstarszy wiekiem członek KRS będący sędzią albo sędzią w stanie spoczynku.

Posiedzenie musi zostać przez niego zwołane na dzień przypadający nie później niż w terminie 14 dni od dnia upływu terminu na zwołanie tego posiedzenia przez I prezesa SN.

W skład KRS oprócz 15 członków-sędziów i ministra sprawiedliwości, wchodzą też I prezes SN, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, przedstawiciel prezydenta oraz czterech posłów i dwóch senatorów.

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