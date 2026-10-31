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Polska

Zwołano nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. Jest termin

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Zbigniew Kapiński
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Źródło zdj. gł.: Piotr Nowak/PAP
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Pierwszy prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński zwołał na 3 listopada nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN. Jego celem ma być "omówienie zagrożeń dla porządku konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej". W porządku obrad jest między innymi podjęcie uchwały w tej sprawie.

Jak poinformowano na stronie Sądu Najwyższego w sobotę wieczorem, w porządku obrad Zgromadzenia przewidziano "omówienie zagrożeń dla porządku konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polski, w szczególności w zakresie poszanowania zasady demokratycznego państwa prawnego, niezależności władzy sądowniczej oraz prawidłowego funkcjonowania konstytucyjnych organów państwa, a także podjęcie uchwały w tej sprawie".

"Stwierdza się, że nadzwyczajny charakter zaistniałych okoliczności oraz wynikająca z nich konieczność niezwłocznego rozpatrzenia sprawy i pilnego zajęcia stanowiska przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego nie pozwalają na zachowanie siedmiodniowego terminu zawiadomienia o posiedzeniu, przewidzianego w ustawie o Sądzie Najwyższym" - czytamy w zarządzeniu.

Z dokumentu wynika, że Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN odbędzie się we wtorek o godzinie 14 w siedzibie SN. 

Kryzys w Trybunale Konstytucyjnym. Co się działo

Na wtorek, 3 listopada zwołane jest także posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK w celu rozpatrzenia projektu dochodów i wydatków Trybunału Konstytucyjnego na rok 2027. Na ten dzień zaplanowane było również posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

W nocy z piątku na sobotę prezydent Karol Nawrocki, który przerwał lot do Senegalu i wrócił do Warszawy, odbył konsultacje z Kapińskim oraz odsuniętym przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską ze stanowiska prezesa TK Bogdanem Święczkowskim. Następnie wraz z między innymi Kapińskim oraz zastępcą prezesa TK Bartłomiejem Sochańskim prezydent wszedł do siedziby instytucji.

W mediach opublikowano nagrania pokazujące jego wejście do budynku oraz spór między przedstawicielami prezydenta a osobami wybranymi przez obecny Sejm na sędziów Trybunału. Strony przedstawiają odmienne wersje wydarzeń dotyczących przebiegu zajścia.

Następnie - jak opisywała w sobotę po południu Anna Korwin-Piotrowska - w gabinecie Sochańskiego razem z między innymi sędziami, Sochańskim, Kapińskim i szefem KPRP Zbigniewem Boguckim rozpoczęli rozmowę dotyczącą rozwiązania trwającej kryzysowej sytuacji w TK. Dodała, że ze względu na późną porę ostatecznie uznali, iż "może lepiej te rozmowy przełożyć na następny dzień". Około godziny 5 nad ranem prezydent i Bogucki, a także sędzia Sochański opuścili budynek TK.

Do kryzysu w Trybunale doszło po ogłoszeniu w piątek przerwy w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Za osobę kierującą pracami Trybunału została uznana wybrana przez obecny Sejm sędzia Anna Korwin-Piotrowska. Następnie przed siedzibą TK doszło do napięć i demonstracji, a na miejscu pojawiła się policja.

Po opuszczeniu budynku TK prezydent ogłosił zwołanie pilnych konsultacji z udziałem sił parlamentarnych, argumentując, że doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego. Z kolei premier Donald Tusk ocenił, że "przywracanie rządów prawa jest naszym obowiązkiem".

Źródło: PAP
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Tagi:
Trybunał KonstytucyjnysędziowieSąd Najwyższy
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