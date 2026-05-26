Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Sam powiedział, że jest przykładem neosędziego. Niczego dobrego się po nim nie spodziewam"

Zbigniew Kapiński
Bartłomiej Przymusiński o powołanym nowym pierwszym prezesie SN: niczego dobrego się po nim nie spodziewam
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Piotr Nowak/PAP
Jeżeli w ogóle możemy mówić o przyszłości Sądu Najwyższego, to jedyne, co można byłoby zrobić, to zbudować ten sąd na nowo. Z tym składem osobowym, z takim prezesem, niczego dobrego po Sądzie Najwyższym się nie spodziewam - mówił w TVN24 Bartłomiej Przymusiński, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia". Komentował powołanie sędziego Zbigniewa Kapińskiego na pierwszego prezesa SN.

Prezydent Karol Nawrocki wybrał w poniedziałek na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego obecnego prezesa Izby Karnej SN Zbigniewa Kapińskiego. Zastąpi on na tym stanowisku Małgorzatę Manowską, której kadencja właśnie upływa. Urząd obejmie 27 maja.

Decyzję prezydenta komentował we wtorek na antenie TVN24 Bartłomiej Przymusiński, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia". - Pan Kapiński sam o sobie powiedział, że jest doskonałym przykładem neosędziego. Nic dodać, nic ująć. Jest osobą, która uzyskała to stanowisko dzięki przejściu przez upolitycznioną Krajową Radę Sądownictwa i niczego dobrego się po nim nie spodziewam - mówił.

Ocenił, że "dziś, jeżeli w ogóle możemy mówić o przyszłości Sądu Najwyższego, to jedyne, co można byłoby zrobić, to zbudować ten sąd na nowo". - Z tym składem osobowym, z takim prezesem, niczego dobrego po Sądzie Najwyższym się nie spodziewam - powtórzył Przymusiński.

Wspomniał o czasie trwania postępowań i stwierdził, że "to wygląda bardzo niepokojąco".

Jest nowy pierwszy prezes Sądu Najwyższego
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Jest nowy pierwszy prezes Sądu Najwyższego

Przymusiński: to zasadne pytanie, które należałoby postawić panu Kapińskiemu

W jego ocenie pierwszym prezesem SN powinien być "nie tylko znakomity prawnik, za którym stoi jego droga zawodowa, ale także osoba, co do której walorów etycznych nie ma wątpliwości, która może być autorytetem dla innych osób, która potrafi odróżnić to, czy bierze udział w legalnych procedurach, czy w procedurach łamiących konstytucję". - Osoba, która nie zamyka oczu na to, że dochodzi do naruszania podstawowych zasad niezależności sądownictwa - kontynuował. - Tego, niestety, nie mogę powiedzieć o panu Kapińskim - dodał.

Zbigniew Kapiński
Zbigniew Kapiński
Źródło zdjęcia: Piotr Nowak/PAP

Przypomniał też, że przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu "za każde orzeczenie wydane z udziałem neosędziów, jeżeli zostanie złożona skarga, przyznawane jest zadośćuczynienie - około dziesięć tysięcy euro".

- Myślę, że to jest zasadne pytanie, które należałoby postawić panu Kapińskiemu. Czy dalej będzie udawał, że nie ma problemu? Że nic się nie stało? Jaką on ma propozycję rozwiązania tego systemowego problemu, że polski Sąd Najwyższy niemal już prawie w całym składzie, bo jest ponad sześćdziesiąt procent neosędziów w tym składzie Sądu Najwyższego, nie może kierować pytań do najważniejszego trybunału Unii Europejskiej - mówił.

Katarzyna Gozdawa-Litwińska: Kapiński uważany jest za najmniej radykalnego spośród kandydatów
Źródło: TVN24

Wybór Kapińskiego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, I prezesa SN powołuje prezydent na 6-letnią kadencję spośród pięciorga kandydatów wybranych przez Zgromadzenie Ogólne SN. Na stanowisko I prezesa SN można być ponownie powołanym tylko raz.

Procedura wyłonienia kandydatów na nowego I prezesa rozpoczęła się w lutym tego roku. Ze względu na brak potrzebnego kworum, kandydatów udało się wyłonić dopiero za trzecim podejściem. Łącznie więc procedura wyboru rozłożyła się na cztery dni. Trzeciego dnia udało się uzyskać wymagane kworum, lecz posiedzenie przerwano ze względu na nieobecność jednego z potencjalnych kandydatów na I prezesa SN.

Ostatecznie 27 lutego Zgromadzenie Ogólne SN przegłosowało kandydatury przedłożone prezydentowi. Poza Zbigniewem Kapińskim byli to: Paweł Czubik, Tomasz Demendecki, Aleksander Stępkowski i Mariusz Załucki. Wszyscy to tak zwani neosędziowie, czyli sędziowie powołani do Sądu Najwyższego po 2017 roku - po reformie wymiaru sprawiedliwości z czasów rządów PiS. W Zgromadzeniu Ogólnym SN nie brali udziału tzw. starzy sędziowie.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 7 min
pc
"To nie zawsze byli dobrzy ludzie"
Piotr Jacoń
1 godz 4 min
pc
"Moje pojawienie się na świecie odbyło się w atmosferze skandalu towarzyskiego"
Piotr Jacoń
shutterstock_2595701655_1
Śmiertelna pomyłka przy "prostym" zabiegu. Lekarz: nie jesteśmy serwisantami
Agata Daniluk, Jakub Stachowiak
Udostępnij:
Tagi:
Sąd NajwyższySpór o zmiany w sądownictwie
Czytaj także:
Klatka kluczowa-456760
Tragedia w Belgii. Zderzenie pociągu i autobusu szkolnego, są ofiary
Świat
Siniak na prawej dłoni Trumpa
Trump przejdzie badania. Zwracają uwagę na jego ręce i "nieobliczalne zachowanie"
TANKOWANIE-STACJA-shutterstock_2063966330
Takie będą ceny paliw w środę. Są nowe wytyczne
BIZNES
PLAC
Skandal w Paryżu. "Fala zatrzymań" pracowników żłobków, przedszkoli i szkół
Świat
Wybita szyba w autobusie
Nie chciał wyjść z autobusu, wybił szybę. Okazało się, że był poszukiwany
WARSZAWA
LAURA-2
Polka "zatrzymana", "nie ma z nią kontaktu". MSZ zabiera głos
Świat
Moment kradzieży klimatyzatora
Zagadka znikających klimatyzatorów rozwiązana
WARSZAWA
Kijów, Ukraina
Rosja grozi odwetem. USA i Polska reagują
EN_01662405_0088
Prezydent zdecydował wbrew opinii prezesa. "Miał ograniczony wybór"
STP Kabaty
W nocy weszli na teren metra, chcieli pomalować wagony. Interweniowała ochrona i policja
WARSZAWA
System Patriot
"Mamy wstępną zgodę USA, by produkować rakiety do systemów Patriot"
Polska
Stanisław Kracik
To on ma zostać komisarzem w Krakowie
Kraków
Kierowca otworzył drzwi i zaatakował kobietę w Straszynie
Otworzył drzwi auta i zaatakował kobietę. Mężczyzna z nagrania zgłosił się na policję
Trójmiasto
Karol Nawrocki i Sławomir Cenckiewicz
"Karolu, popełniłeś straszny błąd". Cenckiewicz o decyzji Nawrockiego
Polska
zurych szwajcaria shutterstock_462615253
Tu żyje się najlepiej. Polska daleko za liderami
BIZNES
Czterech nastolatków dręczyło rówieśników
Czterech nastolatków kazało dwóm innym kopać grób. Uważają, że to normalne
Katowice
Policjanci zatrzymali kierowcę Audi
Uciekał przed policją, bo myślał, że jest pijany. Badanie dało zaskakujący wynik
WARSZAWA
Offshore platforma konstrukcyjna produkcja ropa gaz shutterstock_592325510
Atak na Iran w trakcie rozmów pokojowych. Tak zareagowały rynki
BIZNES
Samolot EasyJet
Pasażer powiadomił załogę. Samolot zmienił kurs
Świat
Przemysław Czarnek
"Słyszałam, że to bardzo poważna kandydatura. To by było w stylu PiS-u"
"Tymczasowe zawieszenie mediów społecznościowych" - taki pomysł według internautów miała zaproponować szefowa Komisji Europejskiej
"Kończy wolność słowa". Von der Leyen i problem mediów społecznościowych
Gabriela Sieczkowska
Urząd Miasta Krakowa
Ruszyła giełda nazwisk. Kto będzie nowym prezydentem Krakowa?
Kraków
Na miejscu jest straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Ekspert: w mojej ocenie sprawca obserwował działanie służb, był w okolicy
Protest w Madrycie
Kryzys mieszkaniowy w Hiszpanii. Medycy śpią w przyczepach kempingowych
dlon klucze dom shutterstock_2531503177
Fala na mieszkania dla obcokrajowców w Polsce. Te narodowości kupują najwięcej
BIZNES
dublin lotnisko - Colinmthompson shutterstock_2671420619
Irlandia wydaliła 22 Polaków. "Muszą zostać wyciągnięte konsekwencje"
Polska
Tor techniczny odkryty na Towarowej
Niezwykłe odkrycie podczas remontu torowiska
WARSZAWA
Zderzenie na Wisłostradzie
Kilka kilometrów korka po zderzeniu na Wisłostradzie
WARSZAWA
Siły amerykańskie na Bliskim Wschodzie
USA przeprowadziły uderzenia "w samoobronie"
kobieta smutek twarz shutterstock_2103416738
Ta "zaleta" kobiet myli testy. Alzheimer już postępuje, ale go nie widać
Zdrowie

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica