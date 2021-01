Niedzielski: Doszło do naruszenia zasad szczepień. Będzie kontrola na toruńskim uniwersytecie

To jest niezachowanie standardów, sytuacja niedopuszczalna. Będzie kontrola na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Na tej uczelni został zaszczepiony Zbigniew Girzyński, poseł PiS, który we wtorek został zawieszony w prawach członka partii.

O zawieszeniu Girzyńskiego poinformowano we wtorek wieczorem. Niedługo później wydał oświadczenie, w którym potwierdził doniesienia mediów, że został zaszczepiony przeciwko COVID-19. Zapewniał jednak, że nie prosił nikogo o pierwszeństwo w kolejce i "postąpił od A do Z zgodnie z obowiązującym prawem" jako pracownik naukowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Niedzielski: doszło do naruszenia zasad szczepień

Minister zdrowia Adam Niedzielski skomentował tę sytuację na konferencji prasowej w środę. - Doszło do naruszenia zasad szczepień na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika - poinformował.

Dodał, że "jest to o tyle niepokojące, że znowu widać sytuację, że pracodawca - rektor - wpisał nieuprawnione osoby na listę, która została zgłoszona do szczepienia w ramach grupy zerowej".

- Bez względu na barwy polityczne, na to, czy dotyczy to aktorów, biznesmenów czy polityków mam jednoznaczne stanowisko: to jest niezachowanie standardów, sytuacja niedopuszczalna - dodał minister.