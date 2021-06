Rzeczniczka PiS o odejściu posłów: Te opowieści są pretekstem. Rzeczywisty powód jest zupełnie inny

Zbigniew Girzyński, Małgorzata Janowska oraz Arkadiusz Czartoryski zapowiedzieli opuszczenie klubu Prawa i Sprawiedliwości . Oznacza to formalną utratę większości sejmowej, bo klub PiS będzie teraz liczył 229 posłów. - Będziemy chcieli budować, stworzyć nadzieję dla tych wszystkich, którzy poczuli się przez PiS, tak jak my, w pewnym momencie zostawieni - tłumaczył Girzyński.

- Jesteśmy przekonani, że ta nagła decyzja w przypadku posła Girzyńskiego ma związek ze sprawą, która była parę dni temu szeroko komentowana. Chodzi o to, co wydarzyło się w biurze Adama Hofmana. Jak państwo wiedzą, nie jest tajemnicą, że panowie są w relacjach towarzyskich, czy wcześniej zawodowych - powiedziała. Hofman to były rzecznik PiS, aktualnie związany z agencją PR-ową R4S. Media w tym tygodniu donosiły o tym, że funkcjonariusze CBA weszli do biura R4S.