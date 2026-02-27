Bogucki: kto powiedział, że nie chcę być kandydatem PiS na premiera? Źródło: Radio Zet

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W piątek w Radiu Zet szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki był pytany, dlaczego nie chce być kandydatem PiS na premiera. - A kto tak powiedział, że nie chcę? - odparł Bogucki. Zapytany, czy wyraża więc taką chęć, wyjaśnił, że "po prostu rozmawia z tymi, którzy w tym zakresie decydują".

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Harcerze szykują bunt. "Jeśli Kaczyński go wskaże, chce nas wypchnąć z PiS"

- Z panem prezesem [Jarosławem Kaczyńskim - red.] mam tę przyjemność rozmawiać zwykle raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie - dodał Bogucki. Według niego, rozmowy te są bardzo dobre i pouczające, ponieważ - jak powiedział - Kaczyński jest "niezwykle doświadczonym" i "najbardziej sprawnym" politykiem.

Zbigniew Bogucki Źródło: Leszek Szymański/PAP

Dodał, że prezes PiS "doprowadzał do podwójnego zwycięstwa bezwzględną większością głosów, tak że kolejni prezydenci (byli) wybierani z poparcia albo wprost przez wskazanie pana premiera, prezesa Jarosława Kaczyńskiego".

Przypomniał, że "jestem szefem kancelarii". - Taką też mam umowę z panem prezydentem. Służę, że tak powiem, tak jak mogę Polsce i Polakom - dodał. Dopytywany, czy pozostanie szefem kancelarii do końca kadencji, odparł: - Życie przynosi bardzo różne rozwiązania.

Zaznaczył przy tym, że jest "w kontakcie z panem prezydentem, z panem prezesem, z moim środowiskiem politycznym i z Prawem i Sprawiedliwością".

Przydacz: Bogucki jest potrzebny w kancelarii prezydenta

O Boguckiego pytany był we wtorkowej "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz.

- Zbigniew Bogucki jest świetnym szefem kancelarii prezydenta. Rozumiem, że partia opozycyjna dzisiaj potrzebuje też pewnego rodzaju nowej twarzy, nowego, młodego PiS-u, ale jest w Prawie i Sprawiedliwości mnóstwo fantastycznych polityków, którzy mogą pełnić podobną funkcję - mówił. - A Zbigniew Bogucki jest tylko jeden i jest potrzebny w kancelarii prezydenta - zaznaczył.

OGLĄDAJ: "Poprzednie weta to była igraszka, teraz jest prawdziwy test"

Opracował Adam Styczek /akw