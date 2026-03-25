Polska

Nerwowa reakcja szefa kancelarii na pytanie o zachowanie Nawrockiego

Karol Nawrocki
Bogucki o reakcji Nawrockiego. "Racjonalne, mądre zachowanie prezydenta"
Źródło: TVN24
Niedawna reakcja Karola Nawrockiego na pytanie dziennikarza TVN24 odbiła się szerokim echem. Konrad Piasecki w TVN24 pytał szefa kancelarii prezydenta, skąd taka nerwowość u głowy państwa i co jest niegodnego w tym, że dziennikarz próbuje zadać pytanie. Zbigniew Bogucki nie odpowiadał na pytania, bronił prezydenta i atakował dziennikarza.

Gościem "Rozmowy Piaseckiego" w TVN24 był Zbigniew Bogucki. Był pytany, czy nerwowość Karola Nawrockiego po poniedziałkowej konferencji prasowej z prezydentem Węgier Tamasem Sulyokiem wynikała z niepewności przed spotkaniem z premierem tego kraju Viktorem Orbanem. Już sama zapowiedź tych rozmów wzbudziła kontrowersje, gdyż niedawno głowa państwa odwołała planowane spotkanie z Orbanem ze względu na jego kontakty z Władimirem Putinem.

Nawrocki do dziennikarza TVN24: niech pan się ogarnie

Reporter TVN24 Mateusz Półchłopek zapytał prezydenta, czy nie przeszkadza mu zażyłość premiera Węgier z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. - Pan nie słuchał konferencji prasowej? Pan nie słuchał, co ja myślę o Władimirze Putinie, panie redaktorze? Robiliście materiały, że mnie ściga Putin? - mówił uniesionym głosem Nawrocki, podchodząc do reportera TVN24 i wskazując palcem.

Pytanie o Orbana i nerwowa reakcja Nawrockiego
Źródło: TVN24

- Pan redaktor się ogarnie i słucha, co mówi prezydent Polski. Mówię do pana, panie redaktorze, Władimir Putin to zbrodniarz. Rozumie pan redaktor? Do widzenia - powiedział.

Nagranie tej sytuacji obiegło media i wywołało komentarze o niestosownym zachowaniu prezydenta względem dziennikarza.

"Absolutnie nie przystoi takie zachowanie prezydentowi"
"Absolutnie nie przystoi takie zachowanie prezydentowi"

Kropka nad i

Kluczowy jest szerszy kontekst tej wizyty. Nawrocki miał spotkać z węgierskim premier już wcześniej - 3 grudnia zeszłego roku, zaledwie kilka dni po wizycie Orbana na Kremlu. Do spotkania ostatecznie nie doszło. Jak argumentował wtedy w TVN24 rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, za decyzją stało spotkanie "premiera Orbana ze zbrodniarzem Putinem".

Za niecałe trzy tygodnie na Węgrzech odbędą się wybory parlamentarne, a we wszystkich niezależnych sondażach partia Orbana przegrywa z opozycyjną TISZĄ.

Zbigniew Bogucki broni zachowania Karola Nawrockiego. Atakuje dziennikarza TVN24

- To bardzo zdrowe, racjonalne, mądre zachowanie prezydenta wobec jednego z dziennikarzy, zresztą państwa stacji (...) było odpowiedzią na próbę manipulacji - bronił prezydenta w TVN24 Bogucki.

Przypomniał, że "pan prezydent jasno mówi, jakie jest stanowisko wobec Rosji". - To znaczy, że zbrodniarzem jest Putin, że Rosja napadła na Ukrainę - wymieniał.

Wówczas prowadzący Konrad Piasecki zwrócił uwagę, że Nawrocki nie mówi jasno o stosunku do Orbana. - Myślałem, że pan nie będzie w to brnął - odparł szef prezydenckiej kancelarii.

- Mamy do czynienia z zachowaniem pana, który zachowuje się nie jak półdziennikarz, tylko jak ćwierćdziennikarz. I mam prawo tak określić. Mówię o jego zachowaniu, nie odnoszę się do osoby - denerwował się Bogucki.

- Ale to są żarty z nazwiska? - zapytał Piasecki. Bogucki zaprzeczył, przekonując, że mówi o zachowaniu dziennikarza, które "jest po prostu niegodne w stosunku do głowy państwa".

Czemu Nawrocki pojechał na Węgry?

Co jest niegodnego w tym, że dziennikarz próbuje zadać prezydentowi pytanie? - dociekał prowadzący. - To jest ustawka, panie redaktorze - odpowiedział gość TVN24.

- Ustawka to jest, jak się ludzie spotykają w lesie i się tam biją. To jest ustawka. A co jest ustawionego w normalnej sytuacji, w której dziennikarz próbuje zadać pytanie prezydentowi? - dopytywał Piasecki.

Bogucki zaprzeczał i sugerował, że pytanie dziennikarza TVN24 zostało rzucone "w pustą przestrzeń", aby pokazać, że prezydent na nie nie odpowie. - Karol Nawrocki jako prezydent Rzeczypospolitej jest najbardziej antyrosyjskim przedstawicielem państwa w Polsce i w Europie (...). Właśnie po to pojechał na Węgry, żeby na przykład przekonać Węgry, żeby nie korzystać z gazu czy z węglowodorów rosyjskich - twierdził.

Nawrocki chciał "wyjaśniać sprawę na pięści"? Szef kancelarii odpowiada
Nawrocki chciał "wyjaśniać sprawę na pięści"? Szef kancelarii odpowiada

Piasecki sam próbował uzyskać odpowiedź na pytanie, które zadał wcześniej dziennikarz TVN24. Bogucki pytany, czy prezydentowi nie przeszkadza spotkanie się w szczycie kampanii parlamentarnej z premierem Węgier, który "ściska się z Władimirem Putinem", nie odpowiedział. - Prezydent nawiązał do dziewiętnastoletniej tradycji, że spotyka się (…) z przedstawicielami państwa węgierskiego w Dniu Przyjaźni Polsko-Węgierskiej - mówił. Przekonywał też, że "nie było tam żadnego poparcia politycznego w sensie wewnętrznym".

Dopytywany z kolei, czy Nawrockiemu udało się przekonać Orbana do zaprzestania kupowania gazu czy ropy z Rosji, odparł, że "prezydent na ten temat rozmawiał". - Postawił bardzo jasno, jakie są możliwości i alternatywy. Gdyby się do tego dołączył rząd, a nie prowadził polityki obrażania się małego dziecka, to wtedy mielibyśmy inną sytuację - powiedział Bogucki.

"Pytał pan swojego kolegę, czy on nie rozumie po polsku?"

Piasecki zwrócił uwagę, że jako dziennikarz obserwuje polskich prezydentów od czasów Lecha Wałęsy i - jak mówił - pamięta wiele sytuacji wobec nich oraz szefów państw całego świata, kiedy po wygłoszonych oświadczeniach dziennikarze próbowali o coś dopytać.

Nie widziałem sytuacji, w której po takim pytaniu prezydent zawracał i grożąc palcem dziennikarzowi, mówił, żeby się ogarnął. To nie jest sytuacja standardowa
Konrad Piasecki w TVN24

Wówczas Bogucki zaczął przekonywać, że żaden z prezydentów nie był w takiej sytuacji. Jak ocenił, "jeden z dziennikarzy próbuje insynuować, że nie przeszkadza mu to, że Viktor Orban, ten czy inny przedstawiciel państwa węgierskiego, prowadzi prorosyjską czy częściowo prorosyjską [politykę - red.]".

- A to nie jest prawda? - zapytał Piasecki. Szef prezydenckiej kancelarii, zamiast odpowiedzieć, stwierdził, że nie tego dotyczyło pytanie. Powtórzył, że prezydent wielokrotnie mówił o swoim stanowisku do Węgier i nienawiści do Putina.

- Co trzeba jeszcze powiedzieć, żeby to trafiło do głowy dziennikarza TVN-u? Niech pan odpowie. Pytał pan swojego kolegę, czy on nie rozumie po polsku, czy trzeba po węgiersku, nie wiem, w jakimś innym języku do niego mówić? - pieklił się gość TVN24. Piasecki poprosił o nieobrażanie dziennikarza.

TVN24: Rolą dziennikarzy jest zadawanie pytań

Po programie na profilu TVN24 Newsroom pojawił się wpis:

Rolą dziennikarzy jest zadawanie pytań, szczególnie w sytuacji, kiedy zachowanie polityka budzi wątpliwości. Przypominamy pytanie naszego reportera: Panie prezydencie, czy Panu już nie przeszkadza zażyłość Wiktora Orbana z Władimirem Putinem? Obrażanie i atak na dziennikarza nie spowoduje, że przestaniemy zadawać to pytanie.
OGLĄDAJ: Zbigniew Bogucki atakuje dziennikarza TVN24. Stanowcza reakcja
Zbigniew Bogucki atakuje dziennikarza TVN24. Stanowcza reakcja

Autorka/Autor: Kamila Grenczyn /lulu

Źródło: TVN24

