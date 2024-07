czytaj dalej

Uruchomienie obiektu Aegis Ashore w Redzikowie w Polsce uzupełnia istniejące aktywa w Rumunii, Hiszpanii i Turcji – ogłoszono w deklaracji końcowej szczytu NATO. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg podkreślił, zapewniając o gotowości bazy w Polsce do pełnienia misji, że to ważny krok dla bezpieczeństwa transatlantyckiego i zdolności NATO do obrony przed rosnącym zagrożeniem ze strony rakiet balistycznych.