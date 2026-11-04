Polska Zażalenie w sprawie listu żelaznego. Wyznaczono termin posiedzenia w sprawie Marcina Romanowskiego

List żelazny dla Marcina Romanowskiego. Jest zażalenie na decyzję sądu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP

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Rzecznik prasowa ds. karnych Sądu Apelacyjnego w Warszawie, sędzia Ewa Leszczyńska-Furtak przekazała w środę, że posiedzenie, na którym będą rozpoznawane zażalenia prokuratora i obrońcy na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie wydania listu żelaznego oraz uchylenia tymczasowego aresztu wobec Marcina Romanowskiego zostało wyznaczone w tym sądzie na 25 listopada na godzinę 9.

Marcin Romanowski Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP

Nieprawomocne orzeczenie o wydaniu listu żelaznego dla byłego wiceministra sprawiedliwości z czasów rządu PiS zapadło pod koniec września. Prokuratura zapowiedziała wówczas złożenie zażalenia na tę decyzję. Sąd uchylił wtedy też tymczasowy areszt wobec polityka w przypadku, gdyby orzeczenie o wydaniu listu żelaznego się uprawomocniło.

Jeśli decyzja w sprawie listu żelaznego uprawomocniłaby się, a Romanowski pojawiłby się w Polsce, to miałby nałożone obowiązki: stawiania się do sądu lub prokuratury na każde wezwanie, nieoddalania się ze stałego miejsca pobytu oraz nieutrudniania postępowania.

Na to orzeczenie warszawskiego sądu okręgowego wpłynęły zażalenia, które trafiły do Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Romanowski poszukiwany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości

Marcin Romanowski jest poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym afery w Funduszu Sprawiedliwości. Najpierw zbiegł z Polski pod koniec 2024 roku, a kilka miesięcy temu uciekł z Węgier, gdzie ukrywał się przez niemal półtora roku. Nie jest jasne, w jaki sposób ponownie przedostał się przez granice. Jego polskie paszporty - zwykły i dyplomatyczny - zostały unieważnione. Obowiązuje wydany za nim Europejski Nakaz Aresztowania.

12 sierpnia warszawski Sąd Okręgowy informował, że wpłynął do niego wniosek o wydanie listu żelaznego. Jak wówczas wynikało, przesyłkę w tej sprawie nadano w Tyraspolu, stolicy prorosyjskiego Naddniestrza.

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List żelazny to dokument dający podejrzanemu lub oskarżonemu możliwość odpowiadania z wolnej stopy pod warunkiem złożenia oświadczenia o stawianiu się w terminie na każde wezwanie sądu albo prokuratury. Osoba, wobec której wydano taki dokument, nie może bez pozwolenia sądu oddalać się z obranego miejsca pobytu w kraju, a także w sposób bezprawny utrudniać postępowania karnego.