Zażalenia Tomasza Misiaka i Macieja Wituckiego ws. środków zapobiegawczych nie będą miały biegu procesowego

Z informacji PAP uzyskanych w biurze prasowym Sądu Okręgowego we Wrocławiu wynika, że do wrocławskiego sądu wpłynęły zażalenia od obrońców wszystkich czterech osób podejrzanych o wyłudzenia z PFRON i ZUS. Oprócz Misiaka to prezydent Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki (obaj zgodzili się na podawanie pełnych danych osobowych) oraz Tomasz H. i Iwona S.