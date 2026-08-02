Logo strona główna
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska
|

Zawracanie kijem Wisły i 0,001 procent szans. Kulisy pracy Polaków na mundialu

Przemysław Kuwał
Przemysław Kuwał
Tomasz Listkiewicz od lat jest asystentem Szymona Marciniaka
Tomasz Listkiewicz od lat jest asystentem Szymona Marciniaka
Źródło zdj. gł.: Polska Agencja Prasowa
Liczyli na więcej. - Brak meczu w fazie pucharowej to jest coś, czym jesteśmy zawiedzeni - przyznaje Tomasz Listkiewicz. Asystent sędziego Szymona Marciniaka przekonuje jednak, że polska ekipa wróciła z mundialu z podniesionymi głowami. W rozmowie z TVN24+ opowiada między innymi o kontrowersji z udziałem Leo Messiego, szansach na finał oraz planach na przyszłość.Artykuł dostępny w subskrypcji

Choć może brzmieć to paradoksalnie, zespół sędziowski Marciniaka z Listkiewiczem i Adamem Kupsikiem w roli asystentów oraz Tomaszem Kwiatkowskim na VAR-ze jest dziś jednym z najlepszych towarów eksportowych polskiej piłki. To oni znakomicie poprowadzili spektakularny finał sprzed czterech lat w Katarze, w którym Argentyna po rzutach karnych pokonała Francję. Emocji było wtedy aż nadto, polscy sędziowie zapracowani byli po pachy, ale według wielu ekspertów i komentatorów wszystkie decyzje, które podjęli, były trafne.   Nic więc dziwnego, że z dużymi nadziejami wrócili na mundial w Ameryce Północnej.

"Na finał nie było szans"

Marciniak i jego zespół tym razem dostali mecze fazy grupowej między Argentyną a Algierią (3:0) oraz Egiptu z Iranem (1:1).

Kiedy brakowało ich w obsadach kolejnych spotkań fazy pucharowej, w Polsce rosła nadzieja, że Marciniak i spółka dostaną jeden z najważniejszych meczów mundialu. W mediach nieśmiało zaczął się przewijać nawet temat finału. Polscy sędziowie zostali prawie do końca turnieju, ale musieli obejść się smakiem.

- Jest niedosyt. My jako sędziowie mamy takie podejście jak sportowcy. Chcemy zawsze jak najwięcej, jak najlepsze mecze i zawsze dochodzić jak najdalej. Swoje dwa mecze sędziowaliśmy na dobrym poziomie. Tak jak Adam Małysz zawsze chciał oddać dwa dobre skoki, tak my te skoki oddaliśmy. Później sprawy były niezależne od nas, ale brak meczu w fazie pucharowej to jest coś, czym jesteśmy zawiedzeni - komentuje w rozmowie z TVN24+ Listkiewicz.

Pozostało 77% artykułu
ZOBACZ TAKŻE:
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
Rozmowy o końcu świata
1 godz 1 min
pc
Miała być towarem eksportowym. Została symbolem polskich wakacji
Sekcja Archeo
28 min
Daniel Obajtek
Prokuratura wzięła się za człowieka Kaczyńskiego. Już nie "wszystko mogę" Daniel Obajtek?
Czarno na białym
Udostępnij:
Tagi:
Piłka nożna
Przemysław Kuwał
Przemysław Kuwał
Dziennikarz eurosport.pl
Czytaj także:
Kuba pogrążona w ciemnościach
Jedna trzecia kraju w ciemnościach. Kryzys nie ustaje
BIZNES
imageTitle
Zniknął pod bandą. Niebezpieczny upadek w Łodzi
EUROSPORT
24-latek zginął po uderzeniu auta w drzewo
Uciekał przed policją. Auto roztrzaskało się o drzewo, 24-latek nie żyje
Poznań
Walka z ogniem w okolicach miasta Porto Germeno na zachód od Aten
To "przekracza ludzkie możliwości planowania". Akcja strażaków utrudniona
METEO
ai si sztuczna inteligencja shutterstock_2577110797
Będziemy wiedzieć, co jest treścią AI. Przepisy weszły w życie
BIZNES
Vincent Pastore
Nie żyje Vincent Pastore
Kultura i styl
Śmiertelny wypadek na DK12
Czołowe zderzenie aut, zginął 19-latek
Lubuskie
Śmiertelne potrącenie mężczyzny na stacji PKP Tłuszcz
Stracił równowagę i spadł z peronu pod pociąg. Zginął
WARSZAWA
Lotnisko Balice
"Decyzją pilota samolot zawrócił". Tuż po starcie z Krakowa
Polska
imageTitle
"Nie interesowało mnie, czy Horngacher wróci. Chciałem wiedzieć, co ma robić"
EUROSPORT
Pożar altany na ogródkach działkowych w Gdańsku
Tragedia w sobotnią noc. Ogień strawił altanę, w zgliszczach znaleziono ciała
Trójmiasto
W mieszkaniu i aucie 29-latek miał niemal pół kilograma narkotyków
Podejrzana transakcja na poboczu drogi
WARSZAWA
Elektrownia jądrowa Paks na Węgrzech
Takiej sytuacji nie było od 44 lat
BIZNES
schron schrony w Polsce
"Usłyszeli: macie to po prostu zrobić". Dlaczego ewidencja schronów tyle trwa?
Polska
imageTitle
Polacy z Superpucharem Portugalii. Uraz kolana Bednarka
EUROSPORT
imageTitle
Lewandowski odpalił w Fire. "Bardzo ważny dzień"
EUROSPORT
Donald Trump
"Autostrada Donalda J. Trumpa". Tak zdecydował król
Świat
Śmigłowiec TOPR
W Tatrach zginęły trzy osoby. Apel ratowników
Kraków
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Kilka szóstek w Lotto. Taki wynik nie zdarza się często
BIZNES
hpv ginekolog lekarz badanie hpv shutterstock_2599162569
"Żegnamy klasyczną cytologię". Co w zamian?
Zdrowie
Florencja. Turyści
Pachniało dymem, ale nic nie płonęło. Zagadkowy swąd we Florencji
METEO
Katastrofa samolotu w Peru
Katastrofa samolotu z turystami z Europy. Wszyscy zginęli
Świat
imageTitle
Jeremy Sochan o krok od nowego klubu
EUROSPORT
Spotkanie "Rozwój+Wy"
Skąd pieniądze na "grilla u Morawieckiego"? Były premier odpowiada
Polska
parasol słońce upał
IMGW ostrzega przed upałem i burzami
METEO
Wiceminister Marcin Bosacki spotkał się we Lwowie z Iryną Wereszczuk
Wiceminister spotkał się z współpracowniczką Zełenskiego. O tym rozmawiali
Polska
imageTitle
O której godzinie dzisiaj finał Ligi Narodów z udziałem Polaków?
EUROSPORT
16 min
Straż Ochrony Kolei
Tak działa Straż Ochrony Kolei. Jej szef był 17 lat w GROM
TVN24+ Originals
Strzelanina w Twin Falls, Idaho
Otworzył ogień w restauracji. Zabił dwie osoby
Świat
Skutki wichury w powiecie pleszewskim (woj. wielkopolskie)
"Nagle wszystko zaczęło fruwać, poderwało dach". Nawałnice nad Polską
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica