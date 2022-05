Opel zderzył się z żubrem. Pasażerka samochodu została ranna, zwierzę zginęło

Do wypadku doszło we wtorek wieczorem na obszarze niezabudowanym, na drodze do miejscowości Zawóz. - Wprost przed opla astrę, którym do domu wracał 28-letni mieszkaniec Zawozu, wybiegł z lasu żubr. Kierujący nie zdołał uniknąć zderzenia ze zwierzęciem, w wyniku czego pojazd wpadł do przydrożnego rowu – relacjonuje aspirant sztabowa Katarzyna Fechner, oficer prasowa leskiej policji.