O roli wolnych mediów i dziennikarstwie w zderzeniu z fake newsami. "Zawód: dziennikarz. Debata" w TVN24

Patryk Michalski o sytuacji na Węgrzech: Ta sytuacja jest inspiracją dla polskich polityków. Choć ta wolność jest ograniczana krok po kroku, to dzieje się to na naszych oczach. To co mówią politycy, to często partyjny bełkot, a my mamy oddzielać partyjny bełkot od informacji.