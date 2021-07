Jak wyglądałby świat bez niezależnych mediów? "Zawód: dziennikarz. Debata"

To nie jest debata, w której my, dziennikarze, będziemy rozmawiać o tym, jacy to my jesteśmy wyjątkowi i jak bardzo jesteśmy krzywdzeni w tym momencie. Chcemy pokazać, jak wyglądałaby rzeczywistość, jak wyglądałby świat w momencie, kiedy mielibyśmy media tylko i wyłącznie zależne od władzy - mówił w TVN24 dziennikarz "Faktów" TVN Krzysztof Skórzyński. W programie "Zawód: dziennikarz. Debata" goście będą rozmawiać o niezależnych mediach.

"Ta debata jest dla Państwa"

- To nie jest debata, w której my, dziennikarze, będziemy sobie rozmawiać we własnym sosie o tym, jacy to my jesteśmy wyjątkowi i jak bardzo jesteśmy krzywdzeni w tym momencie. Ta debata jest dla Państwa. Chcemy pokazać, jak wyglądałaby rzeczywistość, jak wyglądałby świat, jak wyglądałaby polska rzeczywistość medialna w momencie, kiedy mielibyśmy media tylko i wyłącznie zależne od władzy - zapowiadał debatę jej gospodarz Krzysztof Skórzyński.