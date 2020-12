Przylecieli ostatnimi samolotami. "Ludzie na ostatnią chwilę wydawali wielkie pieniądze"

Polska zawiesza loty z Wielką Brytanią - to reakcja rządu na nowy wariant koronawirusa odnotowany na Wyspach i na wprowadzony tam lockdown. Ostatnie samoloty przyleciały do Polski około północy w nocy z poniedziałku na wtorek. Reporterzy TVN24 rozmawiali z pasażerami z Gdańska i Krakowa.

"Nikt nie wiedział dokładnie, jaka decyzja zapadnie"

Przed północą do Polski przyleciały ostatnie samoloty z Wielkiej Brytanii. - Odwołali loty, więc w obie strony musiałem kupić bilet drugi raz. Co będzie po nowym roku, tego jeszcze nie wiem - powiedział pasażer jednego z ostatnich lotów do Polski. Wracający do kraju Polacy przyznają, że ich podróż odbywała się z dużymi trudnościami. - Nikt nie wiedział dokładnie, jaka decyzja zapadnie - mówił jeden z pasażerów.