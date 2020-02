Seria zgonów po dopalaczach. Cztery osoby staną przed sądem

Cztery osoby odpowiedzą przed sądem za handel dopalaczami, po zażyciu których zmarły cztery osoby. Oskarżonym grozi nawet do 10 lat więzienia.

- Prokurator skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko Dariuszowi W., Monice N., Dagmarze L., Bartoszowi M. oskarżonym o handel dopalaczami, po których zażyciu zmarły cztery osoby - poinformowała rzeczniczka Prokuratury Krajowej Ewa Bialik. Akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Częstochowie przesłał Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach.