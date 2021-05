"Decyzja musi być podejmowana w oparciu o przepisy. Nie jest tak, panie premierze, że postąpił pan tak, jak trzeba"

Banaś w połowie maja przedstawił wyniki kontroli NIK dotyczącej przygotowań do wyborów kopertowych, które miały się odbyć 10 maja 2020 roku, ale ostatecznie nie doszły do skutku. Mówił między innymi, że decyzje premiera o zleceniu druku kart wyborczych "były pozbawione podstaw prawnych".

Emilewicz: ustawa covidowa nadawała premierowi szczególne uprawnienia

- Ja nie będę odnosiła się do wypowiedzi pana premiera Kaczyńskiego. Ja się odniosę do opinii prawnych, które znam i znałam je wtedy - odparła Emilewicz. Stwierdziła, że opinie, o których mówi, wskazywały na wspomniany przez nią artykuł ustawy covidowej.

Arłukowicz: rząd dysponował opiniami, że wyborów robić nie wolno

Arłukowicz o organizacji tzw. wyborów kopertowych: zrobiliście to, bo kazał wam to zrobić Jarosław Kaczyński

Zawisza: domagamy się specjalnej komisji śledczej

- Ja mam innym problem. Problemem jest, że prezes NIK-u pan Marian Banaś składa wniosek do prokuratury, a człowiek, który sprawuje władzę nad tą prokuraturą już występuje na konferencji prasowej i mówi: nic się nie stało - zauważyła. Nawiązała tu do konferencji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry .

Zawisza komentowała, że sytuacja ta jest dla niej "skandaliczna". - To, co dla nas jest najważniejsze to to, aby rozwiązać i rozliczyć tę sprawę - wskazała posłanka Lewicy. - Domagamy się specjalnej komisji śledczej, która mogłaby powstać w Sejmie - dodała.