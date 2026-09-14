Polska Marcin Kierwiński składa zawiadomienie w sprawie zachowania Antoniego Macierewicza wobec policji Oprac. Justyna Sochacka |

Resort sprawiedliwości o awanturze w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Albert Zawada/PAP

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Marcin Kierwiński przekazał w poniedziałek w serwisie X, że "po skandalicznym zachowaniu Macierewicza wobec funkcjonariuszy policji zdecydował o złożeniu do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa" przez posła PiS. "Dość tego. Macierewicz musi odpowiedzieć za atak na polskich policjantów" - napisał.

Po skandalicznym zachowaniu Macierewicza wobec funkcjonariuszy @PolskaPolicja zdecydowałem o złożeniu do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez A.Macierewicza. Dość tego. Macierewicz musi odpowiedzieć za atak na polskich policjantów. — Marcin Kierwiński (@MKierwinski) September 14, 2026 Rozwiń

Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka przekazała tvn24.pl, że zawiadomienie dotyczy zachowania Macierewicza przed Akademią Wymiaru Sprawiedliwości w niedzielę, 13 września. Do sieci trafiło nagranie opublikowane przez posła Tomasza Trelę.

Na nagraniu widać, że Macierewicz w trakcie rozmowy z policjantem zarzuca mu, że ten uniemożliwia mu wejście. W pewnym momencie poseł próbuje odczytać nazwisko funkcjonariusza i dotyka jego munduru.

- Ponieważ tak pan postępuje, to podobnie jak pana kolega, będę musiał pana skierować do sądu. Rozumie pan? Bo to jest przestępstwo, co panowie robicie. Ja mam prawo, zgodnie z ustawą, wejść jako poseł, a pan mnie zatrzymuje. Ja nie mam zamiaru się z panem bić, jak pan się domyśla - mówi na nagraniu Macierewicz.

Art. 222 § 1 Kodeksu karnego się kłania. Świr Macierewicz złapany na gorącym. Zero litości dla tej pisowskiej bandyterki, zero! pic.twitter.com/JPXdGzpMUf — Tomasz Trela (@poselTTrela) September 13, 2026 Rozwiń

Spór o Akademię Wymiaru Sprawiedliwości

W czwartek resort sprawiedliwości poinformował, że minister Waldemar Żurek po ponownym rozpatrzeniu sprawy utrzymał w mocy decyzję o odwołaniu Michała Sopińskiego z funkcji rektora-komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Jak poinformowano, obowiązki te przejął prof. AWS, dr hab. Sławomir Cudak. Ministerstwo przekazało w czwartek, że jest on uprawniony do kierowania akademią oraz reprezentowania jej na zewnątrz. Z decyzją nie zgadza się opozycja.

W czwartek poseł PiS Mariusz Gosek i prawicowi dziennikarze zagrodzili profesorowi Cudakowi wstęp do biura rektora. W piątek przed Akademią pojawili się posłowie PiS, którzy próbowali wejść do środka w ramach kontroli poselskiej. Nowy rektor również w piątek rano nie mógł wejść do uczelni, by oficjalnie objąć stanowisko. Udało mu się to dopiero około południa. Wszedł do środka w asyście policji.