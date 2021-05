"Ziobro będzie przewlekał, traktując to jako kartę przetargową"

Mam nadzieję, że prokuratura, Ministerstwo Sprawiedliwości do końca wyjaśni sprawę, tak żeby nikt nie miał wątpliwości, jak było w maju 2020 roku - mówił w "Tak jest" w TVN24 wicerzecznik Porozumienia Jan Strzeżek, odnosząc się do zawiadomień NIK w sprawie premiera i trzech ministrów. Andrzej Rozenek z klubu Lewicy ocenił, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem działań Zbigniewa Ziobry jest "przewlekanie, czekanie na rozwój wypadków".

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś poinformował we wtorek , że w związku z organizacją wyborów w trybie korespondencyjnym zarządzonych na 10 maja 2020 r. NIK skieruje do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez premiera Mateusza Morawieckiego, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka, wicepremiera, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina oraz szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego.

"To jest coś absolutnie nowego"

Strzeżek ocenił, że taka sytuacja, także w wymiarze politycznym, "to jest coś absolutnie nowego".

- Mam nadzieję, że prokuratura, Ministerstwo Sprawiedliwości do końca wyjaśni sprawę, tak żeby nikt nie miał wątpliwości, jak było w maju 2020 roku - dodał.

Strzeżek: mam nadzieję, że prokuratura do końca wyjaśni sprawę

Strzeżek: mam nadzieję, że prokuratura do końca wyjaśni sprawę TVN24

"Będzie przewlekał"

Rozenek przekonywał, że "możemy mieć zaufanie do raportu NIK", ponieważ, jak stwierdził, przygotowywali go doświadczeni kontrolerzy. - Oczywiście wiemy, że prokuratura jest uzależniona od ministra Ziobry. Minister Ziobro ma nie najlepsze kontakty z premierem, ale to doniesienie dotyczy nie tylko premiera, dotyczy również wysokiej rangi polityków PiS - zwracał uwagę.