Którym politykom Polacy ufają najbardziej? Którym najmniej? Sondaż CBOS

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia cieszy się największym zaufaniem społecznym - wynika z sondażu CBOS. Prezydent Andrzej Duda w stosunku do grudnia traci, a Donald Tusk zyskuje. Z największą nieufnością spotyka się prezes PiS Jarosław Kaczyński i były premier Mateusz Morawiecki.

W styczniu wśród badanych przez CBOS największym, 54-procentowym zaufaniem cieszy się marszałek Sejmu Szymon Hołownia (bez zmian w stosunku do grudnia). 31 proc. ankietowanych nie ufa marszałkowi (wzrost o 3 punkty procentowe).

Zaufanie do wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza deklaruje 44 proc. badanych (spadek o 3 punkty procentowe). Liderowi PSL nie ufa 27 proc. badanych (wzrost o 2 punkty procentowe).

Komu Polacy ufają mniej?

Byłemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu (PiS) ufa w styczniu 37 proc. badanych (o 5 punktów procentowych mniej niż w grudniu ub.r.). 53 proc. respondentów deklaruje nieufność do jego osoby (o 5 punktów więcej niż przed miesiącem).

Po 32 proc. ankietowanych deklaruje zaufanie do szefa MSZ Radosława Sikorskiego , szefa klubu PiS Mariusza Błaszczaka i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego .

W przypadku tych trzech polityków większe są jednak grupy nieufających im. Odpowiednio 38 proc. Sikorskiemu, 41 proc. Błaszczakowi i aż 58 proc. nie ufa Kaczyńskiemu. Liderowi PiS ubyły w rankingu zaufania 4 punkty procentowe, natomiast o 3 punkty procentowe wzrosła nieufność do niego.

Nieznacznie mniejsze odsetki badanych ufają marszałek Senatu Małgorzacie Kidawie-Błońskiej (31 proc.), wicemarszałkowi Sejmu Włodzimierzowi Czarzastemu (30 proc.) i szefowi MAP Borysowi Budce (30 proc.). O ile jednak w przypadku Włodzimierza Czarzastego grupy deklarujących zaufanie i nieufność do jego osoby są równoliczne, to w przypadku Małgorzaty Kidawy-Błońskiej oraz Borysa Budki nieufający im są w przewadze (nieufność do nich deklaruje odpowiednio 33 proc. i 36 proc. badanych). W porównaniu z grudniem nie odnotowano istotnych zmian w społecznym odbiorze tej trójki polityków.