Zaufanie do Kamińskiego "nadszarpnięte". "Potrzebujemy więcej wytłumaczeń"

Kucharska-Dziedzic: jawność w polityce obowiązywać powinna wszystkich, także Kamińskiego Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Posłanki Anita Kucharska-Dziedzic (Lewica) i Aleksandra Leo (Polska 2050) rozmawiały w "Faktach po Faktach" w TVN24 o wizycie wicemarszałka Senatu Michała Kamińskiego (PSL) w Stanach Zjednoczonych. Wokół tej sprawy pojawiło się wiele pytań, między innymi o to, czy widział się z europosłem PiS Adamem Bielanem, który miał w tym samym czasie przebywać w USA.

Kamiński w rozmowie z Dariuszem Kubikiem z "Czarno na białym" przekonywał, że "nie widział się z Bielanem". Miał za to prowadzić rozmowy o "zostawieniu żołnierzy amerykańskich w Polsce", a za wyjazd - jak powiedział - zapłaciło PSL.

Michał Kamiński Źródło: PAP/Albert Zawada

Leo: wytłumaczeń potrzebujemy zdecydowanie więcej

Zdaniem Leo w tej sprawie "jest wiele niejasności". - Zdecydowanie lepiej się czuję z tym, że wicemarszałek powiedział, że jednak z Bielanem się nie widział. Bo takie informacje pojawiały się w przestrzeni publicznej i były co najmniej niepokojące - mówiła.

Oceniła jednocześnie, że "wytłumaczeń tej całej sytuacji potrzebujemy zdecydowanie więcej, żeby wyrobić sobie jakieś zdanie".

Pytana, czy ma dziś zaufanie do Kamińskiego, powiedziała: - Nie, nie mam, nie do końca. Jest nadszarpnięte.

"Jawność w polityce obowiązywać powinna wszystkich, także Kamińskiego"

Kucharska-Dziedzic mówiła, że wpływ Kamińskiego na wizerunek koalicji rządzącej oceniają przede wszystkim Polacy.

Prowadząca program Anita Werner zauważyła, że Kamiński na pytanie, z kim się spotkał i o czym dyskutował w USA, nie chciał udzielić odpowiedzi.

Posłanka Lewicy oceniła, że "jawność w polityce to jest bardzo dobra rzecz i obowiązywać powinna wszystkich, także pana Kamińskiego"

Kucharska-Dziedzic: jawność w polityce obowiązywać powinna wszystkich, także Kamińskiego Źródło: TVN24

Prezydenckie weta a prace Sejmu. "Musimy sobie z tym poradzić"

Posłanki były też pytane o to, jak ich zadaniem prezydenckie weta odbiją się na pracach Sejmu po wakacjach.

- Musimy sobie z tym poradzić. My będziemy składać nasze projekty. Jeśli prezydent będzie je wetować, to będzie szło na konto prezydenta. W pewnym momencie obywatele zorientują się, że prezydent działa na ich niekorzyść. Mówimy tu o (wetach w sprawie - red.) mrożenia cen prądu i projektów, które mają ulżyć obywatelom - powiedziała Leo.

Prezydenckie weta a prace Sejmu. "Musimy sobie z tym poradzić" Źródło: TVN24

Czy w koalicji panuje zgoda jeśli chodzi o kwestie zamrożenia cen energii lub udzielania pomocy Ukraińcom? - Myślę, że koalicja wypracuje wspólne stanowisko, bo my się dzielić nie możemy dalej - przekonywała Kucharska-Dziedzic.

- Zwłaszcza że pan prezydent nie wyszedł z trybu kampanijnego, a wręcz powiedziałabym, że zaostrzył tryb kampanijny. I w cały tryb kampanijny przeszło także Prawo i Sprawiedliwość - dodała.

Jej zdaniem to, co robi Nawrocki, "to jest gra polityczna niestety". - I to jest polityka w tym bardzo brzydkim wydaniu, polityka konfliktu partyjnego, konfliktu z rządem i takiego siłowania się, a nie myślenia o przyszłości i o sytuacji Polaków - oceniła.

Kucharska-Dziedzic o działaniach Nawrockiego: to jest gra polityczna Źródło: TVN24

OGLĄDAJ: Anita Kucharska-Dziedzic, Aleksandra Leo, Radosław Majdan, Łukasz Fabiański