Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Zatrzymany pracownik MON usłyszał zarzuty. Jest wniosek o tymczasowy areszt

MON
Zatrzymany pracownik MON usłyszał zarzuty
Źródło: TVN24
Zatrzymany pracownik Ministerstwa Obrony Narodowej usłyszał zarzuty działania na rzecz obcego wywiadu - poinformowała w środę prokurator Alicja Szelągowska z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Złożono także wniosek o tymczasowy areszt wobec mężczyzny.

We wtorek funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Żandarmerii Wojskowej zatrzymali wieloletniego pracownika MON na terenie resortu.

W środę prokurator Alicja Szelągowska z Prokuratury Okręgowej w Warszawie poinformowała, że zatrzymany usłyszał zarzut z art. 130 par. 2 Kodeksu karnego, który - jak mówiła - dotyczy "szpiegostwa na rzecz obcego wywiadu". Jak dodała, za czyn ten grozi kara pozbawienia wolności od lat ośmiu do dożywotniego pozbawienia wolności.

Mężczyzna złożył już wyjaśnienia.

§  2.  Kto, biorąc udział w działalności obcego wywiadu albo działając na jego rzecz, udziela temu wywiadowi wiadomości, której przekazanie może wyrządzić szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8 albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.
Art. 130, par. 2 Kodeks karny

Prokuratura złożyła też wniosek o tymczasowy areszt. Sąd ma teraz 24 godziny na podjęcie decyzji w tej sprawie. 

Szelągowska wyjaśniała, że wniosek o areszt to jeden z etapów postępowania przygotowawczego i prokuratura będzie kontynuowała śledztwo. 

Prok. Alicja Szelągowska
Prok. Alicja Szelągowska
Źródło: TVN24

Dziennikarze pytali prokurator o to, jak wyglądały wyjaśnienia mężczyzny, na rzecz jakiego państwa szpiegował i od jak dawna, jakie informacje posiadał i mógł przekazywać obcemu wywiadowi, a także czy był w przeszłości notowany przez służby. Szelągowska podkreśliła, że na żadne z tych pytań nie może odpowiedzieć. 

Wiceszef MON: SKW prowadziła grę operacyjną

Wiceminister MON Cezary Tomczyk w środę, w rozmowie z reporterką TVN24 Mają Wójcikowską, zapewnił, że "od samego początku Służba Kontrwywiadu Wojskowego kontrolowała tę sprawę". - SKW prowadziła też grę operacyjną po to, żeby rozpracować tego człowieka, a także ścieżki, którymi się poruszał - przekazał. Nadmienił też, że "nie będzie mówił o szczegółach", choć "są one interesujące" i "pokazują, czym zainteresowane są obce służby".

- Ten człowiek pracował tam od 30 lat i dzisiaj przedmiotem zainteresowania jest to, od jakiego czasu współpracował, czym się zajmował i do jakich dokumentów był dopuszczony. Myślę jednak, że też dzisiaj wywiady takich państw jak Rosja zastanawiają się, ile dokumentów, które otrzymały, były nieprawdziwe - stwierdził. Dodał, że "słusznie się zastanawiają".

Cezary Tomczyk
Tomczyk: SKW prowadziła grę operacyjną, żeby rozpracować mężczyznę
Źródło: TVN24

Zatrzymanie pracownika MON

Resort obrony we wtorkowym komunikacie pisał, że wobec zatrzymanego zachodzą podejrzenia "współpracy z obcym wywiadem". Tego samego dnia rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński przekazał, że zdobyto "potężne, obciążające informacje, potwierdzające, że zdradzał Polskę". Dodał, że przeprowadzono już czynności procesowe, w tym "zabezpieczono różnego rodzaju dokumenty".

Dobrzyński podkreślił, że nie może ujawnić, na rzecz jakiego państwa szpiegował pracownik MON.

Opracowała Aleksandra Sapeta/akr

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Leszek Szymański/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Ministerstwo Obrony NarodowejProkuraturaCezary Tomczyk
Czytaj także:
Kijów, Ukraina
Kraje Unii Europejskiej porozumiały się w sprawie pomocy dla Ukrainy
BIZNES
Opady marznące, gołoledź, ślisko
Alert RCB. "Uważaj na drogach i chodnikach"
METEO
sofia bulgaria shutterstock_2710427395
Po wprowadzeniu euro wzrosły ceny? Rzecznik MSZ odpowiada
BIZNES
Padający śnieg, zima
Wracają zimowe opady. Gdzie i kiedy spadnie śnieg
METEO
Donald Trump i jego ówczesna dziewczyna - przyszła żona - Melania Knauss oraz Jeffrey Epstein i jego partnerka Ghislaine Maxwell. Zdjęcie wykonano w klubie Mar-a-Lago w Palm Beach na Florydzie 12 lutego 2000 roku
"Lustro dla elit". Amerykański sen zbudował na koszmarze
Marcin Złotkowski
Budowa tunelu średnicowego w Łodzi ( 25.01.2023.)
PKP PLK zrywa umowę. "Rażące opóźnienia i nieprawidłowości"
BIZNES
imageTitle
Minister sportu jedzie na igrzyska. Jakub Rutnicki będzie na ceremonii otwarcia
EUROSPORT
Kierowca był pijany (zdjęcie ilustracyjne)
Sędzia po pijanemu wjechał w żywopłot. Stracił immunitet i został zawieszony
Katowice
Służby pomogły mężczyźnie w kryzysie bezdomności
"Słabnącym głosem przekazał, że jest mu bardzo zimno, źle się czuje i za chwilę umrze"
WARSZAWA
Luke i Brent Ganger
Agent ICE śmiertelnie postrzelił ich siostrę. Oto co powiedzieli w Kongresie
Świat
Donald Tusk na posiedzeniu rządu (3 lutego 2026)
Tusk zablokował. Bruksela akceptuje nową wersję
BIZNES
imageTitle
Nie żyje legenda snookera. "Wspaniała osobowość"
EUROSPORT
Do zdarzenia doszło w Białymstoku
Pasażer zginął podczas wysiadania z autobusu. Wyrok
Białystok
pieniądze kasa pln portfel shutterstock_2684073217
Komu zmaleje rata kredytu hipotecznego? "Duży spadek"
BIZNES
Grenlandia
Marzenie Trumpa ociepla się cztery razy szybciej niż reszta świata
METEO
W aptekach brakuje szczepionek przeciw grypie
"Jesteśmy jednym z trzech krajów Unii, gdzie jest to sprzedawane bez recepty"
Polska
Kobieta wyrzuciła pieniądze przez okno (zdjęcie ilustracyjne)
Oszukiwał i wyłudzał pieniądze. Jedną z ofiar była wdowa po zmarłym w wypadku
WARSZAWA
operacja histerektomia shutterstock_1138132997
To najgroźniejszy rak u kobiet. Są dowody, że jego źródło można usunąć "przy okazji"
Zdrowie
Niezidentyfikowana czaszka z Kościerzyc
Niezidentyfikowana czaszka z Kościerzyc. Naukowcy zrekonstruowali twarz mężczyzny
Opole
Karetka pogotowia (zdjęcie ilustracyjne)
Przeżył zawał dzięki reakcji świadków i pracy ratowników
Kraków
Donald Trump
Pozłacany, ogromny pomnik Trumpa? To nie żart
Świat
Złotówki Pieniądze PLN
Jest decyzja w sprawie stóp procentowych
BIZNES
imageTitle
W tym sporcie walka o medale zacznie się najwcześniej. Poznaj tajniki curlingu
EUROSPORT
Musk oskarża Unię o cenzurę. Oto, za co naprawdę go ukarano
Majątek Muska z nowym rekordem
BIZNES
Policja poszukiwała sprawców kradzieży figurki Jezusa
Kradzież figurki Jezusa z szopki bożonarodzeniowej. Policja odwołała poszukiwania
Trójmiasto
Wisła na odcinku toruńskim - zdjęcie z 3 lutego
Wisła zamarzła na tym odcinku po raz pierwszy od czternastu lat
Kujawsko-Pomorskie
Odzyskane przez policjantów samochody
Luksusowe auta skradziono w Warszawie, trafiły na Litwę
WARSZAWA
Policjant po służbie prowadził auto pod wpływem alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Pijany policjant uderzył w auto i zaczął uciekać
Katowice
Drzewa przy Sobieskiego leżą na mrozie
Nieposadzone drzewa leżą na siarczystym mrozie
WARSZAWA
Emmanuel Macron
Studentka osobiście wręczyła swoje CV Macronowi. "Szukam stażu"
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica