Polska Zatrzymano mężczyznę podejrzewanego o kierowanie gróźb w kierunku prezydenta Oprac. Justyna Sochacka |

Prezydent Karol Nawrocki Źródło zdj. gł.: PAP/Przemysław Piątkowski

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Na Kontakt24 otrzymaliśmy informację, że w piątek doszło do zatrzymania mężczyzny, który w ubiegłym tygodniu groził prezydentowi Karolowi Nawrockiemu za pośrednictwem nagrania umieszczonego w mediach społecznościowych.

Informację o zatrzymaniu mężczyzny potwierdziła w rozmowie z Kontaktem24 młodszy aspirant Anna Baran z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. Przekazała, że w piątek w miejscowości Czerwieńsk doszło do zatrzymania mężczyzny podejrzewanego o kierowanie gróźb w kierunku prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

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