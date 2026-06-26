Zatrzymano mężczyznę podejrzewanego o kierowanie gróźb w kierunku prezydenta
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Na Kontakt24 otrzymaliśmy informację, że w piątek doszło do zatrzymania mężczyzny, który w ubiegłym tygodniu groził prezydentowi Karolowi Nawrockiemu za pośrednictwem nagrania umieszczonego w mediach społecznościowych.
Informację o zatrzymaniu mężczyzny potwierdziła w rozmowie z Kontaktem24 młodszy aspirant Anna Baran z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. Przekazała, że w piątek w miejscowości Czerwieńsk doszło do zatrzymania mężczyzny podejrzewanego o kierowanie gróźb w kierunku prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
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Źródło: Kontakt24, tvn24.pl