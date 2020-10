Woś o zatrzymaniu Giertycha: jeżeli ktoś jest osobą publiczną, to nie jest świętą krową

Był zespół biegłych, który orzekł, że Roman Giertych jest na tyle świadomy, że można go przesłuchać i postawić mu zarzuty – mówił w "Faktach po Faktach" wiceminister sprawiedliwości Michał Woś (Solidarna Polska). Odnosząc się do zatrzymania adwokata i byłego wicepremiera, ocenił, że "jeżeli ktoś jest osobą publiczna, to nie jest świętą krową".

Poznańska prokuratura poinformowała w piątek, że mecenasowi Romanowi Giertychowi oraz innym 11 osobom, w tym biznesmenowi Ryszardowi Krauzemu, przedstawiono zarzuty dotyczące przywłaszczenia i wyprowadzenia w latach 2010-2014 ze spółki deweloperskiej około 92 milionów złotych. W sobotę prokurator Jacek Motawski, szef Prokuratury Regionalnej w Poznaniu oświadczył, że podjęto decyzję o skierowaniu wobec pięciu spośród zatrzymanych wniosków do sądu o tymczasowy areszt.

Wieczorem w sobotę poznański sąd nie uwzględnił wniosków. Prokuratura zapowiedziała złożenie zażalenia na decyzję sądu.

"Jeżeli ktoś jest osobą publiczną, to nie jest świętą krową"

Jak twierdzi Jakub Wende, pełnomocnik Romana Giertycha, kiedy prokurator odczytywała zarzuty, przebywający w szpitalu mecenas był nieprzytomny. Prokuratura Regionalna w Poznaniu oświadczyła natomiast, że gdy Giertych dowiedział się, iż ze strony lekarzy nie ma przeszkód, by został przesłuchany, zaczął "symulowanie braku świadomości". Biegli prokuratury uznali przy tym, że Giertych powinien pozostać w szpitalu.

Pytany o tę sprawę w niedzielnych "Faktach po Faktach" wiceminister sprawiedliwości Michał Woś z Solidarnej Polski ocenił, że "to są dwie różne rzeczy czy ktoś może usłyszeć zarzuty i czy ma pozostać w szpitalu". - Był zespół biegłych, który orzekł, że Roman Giertych jest na tyle świadomy, że można go przesłuchać i postawić mu zarzuty. Agenci CBA, którzy pilnowali pana mecenasa potwierdzali, że funkcjonował normalnie. A gdy przyszedł prokurator, to nagle okazało się, że stan zdrowia nie pozwala mu wykonywać czynności – opowiadał wiceminister.

Oświadczył, że "nikt nie jest ponad prawem". - Wygodnie jest mówić, że to polityczne działanie. Jeżeli ktoś jest osobą publiczną, jeżeli działa w sferze publicznej, to nie jest świętą krową. Jeżeli wobec kogoś prokuratura stawia zarzuty, to wszyscy są równi wobec prawa i prokuratura ma prawo wykonywać wszystkie czynności zgodnie ze sztuką, zgodnie z prawem – mówił gość "Faktów po Faktach".

