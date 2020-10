Obrońcy Romana Giertycha skierowali zażalenia na działania śledczych

Zanim to się stało, w poprzedni czwartek wieczorem Giertych trafił do warszawskiego Szpitala Bródnowskiego po tym, jak zasłabł w czasie przeszukania jego domu przez funkcjonariuszy CBA.

Obrońcy skierowali zażalenia na działania śledczych

Jak tłumaczył pełnomocnik Giertycha, łącznie skierowali cztery zażalenia na czynności podejmowane przez śledczych. Jedno z nich dotyczy samego zatrzymania mecenasa, które w ocenie obrońców "co do zasady miało w miarę normalny przebieg", jednak było "niezasadne i nielegalne".

Przy tej okazji Biedulski zwrócił również uwagę, że w opinii obrońców czynności podejmowane zarówno w kancelarii, jak i domu mecenasa pozbawiły go prawa do złożenia oświadczenia prokuratorowi, co to tego, które dokumenty czy dane przechowywane na innych nośnikach są objęte tajemnicą obrończą.