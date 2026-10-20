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Marcin Kierwiński: złożyłem zawiadomienie na TV Republika

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Marcin Kierwiński
Mroczek o zawiadomieniu na TV Republika: dokumentacja jest bogata
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP
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W poniedziałek złożyłem zawiadomienie do prokuratury na TV Republika za to, jak szczuli na policjantów - poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Sprawa dotyczy interwencji policji podczas jednej z manifestacji przed Trybunałem Konstytucyjnym krytykowanej przez Republikę i polityków PiS. Dziennikarz TVN24 Radomir Wit pytał w tym kontekście członków partii Jarosława Kaczyńskiego o hasło "murem za polskim mundurem".

We wtorek Kierwiński przekazał, że w poniedziałek złożył zawiadomienia do prokuratury na TV Republika. "Złożyłem zawiadomienia do Prokuratury na Republikę, Sakiewicza i innych 'dziennikarzy' tej stacji. Za to, jak szczuli na policjantów, za to, jak obrażali ich mundur, za każde bezczelne kłamstwo i pomówienie odpowiedzą przed sądem" - napisał na platformie X.

Kierwiński zapowiadał taki ruch podczas piątkowego briefingu. Mówił, że w związku z narastającą agresją w stosunku do policjantów zdecydował o złożeniu zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez pracowników telewizji Republika i jej prezesa Tomasza Sakiewicza.

Kierwiński wyjaśnił, że zawiadomienia będą złożone między innymi w związku ze zniesławieniem policjantów, zniewagami pod ich adresem, w związku z nawoływaniem do odstąpienia od czynności służbowych i nawoływaniem do udostępnienia informacji dotyczących życia prywatnego policjantów, wywieraniem wpływu na czynności urzędowe.

Szef MSWiA mówił, że "to, z czym mamy do czynienia od kilku dni, to jest nieustanny atak na funkcjonariuszy policji, którzy zabezpieczają sytuację przed Trybunałem Konstytucyjnym". - Natomiast są takie momenty, kiedy nie można nie reagować (...) na to, co wyprawia jedna z przybudówek PiS-u, nie można nie reagować na to, co wyprawiają politycy związani z PiS-em - stwierdził.

Wiceszef MSWiA o zawiadomieniu na TV Republika: bogata dokumentacja

Wiceszef MSWiA Czesław Mroczek w rozmowie z dziennikarzem TVN24 Radomirem Witem komentował złożenie zawiadomienia. - Ono dotyczy przede wszystkim tej wielkiej akcji hejtu w stosunku do funkcjonariuszy naszego państwa, przede wszystkim policji - mówił.

Powiedział, że resort ma "bogatą dokumentację związaną z wyemitowanymi treściami, w których mieliśmy do czynienia ze znieważaniem, ze zniesławianiem policjantów, ale również próbą wpływania na odstąpienie od wykonywania czynności". Dokumentacja - jak powiedział Mroczek - "wynika z tego, co stacja emitowała".

Marek Kuchciński o haśle "murem za polskim mundurem": to zależy, jak się policja zachowuje

Wit w związku z protestami przed TK, w których udział biorą też członkowie PiS, pytał polityków o hasło "murem za polskim mundurem", używane niegdyś przez polityków tego ugrupowania. W rozmowie z posłem PiS Markiem Kuchcińskim dziennikarz TVN24 powiedział, że ma wrażenie, iż politycy partii Jarosława Kaczyńskiego zostawili to hasło "gdzieś daleko".

- Nie, wsparcie dla służb mundurowych, wojska i służb jest jak najbardziej potrzebne - odpowiedział Kuchciński. Jego zdaniem zachowanie polityków PiS wobec policjantów w czasie protestów "nie ma nic wspólnego jedno z drugim", czyli z hasłem "murem za polskim mundurem".

Poseł PiS stwierdził, że "to zależy, jak się policja zachowuje". - Te sytuacje, które miały miejsce w związku z Trybunałem Konstytucyjnym, z tymi sytuacjami, no to są godne pożałowania - przekonywał.

Kuchciński o haśle "murem za polskim mundurem": to zależy, jak się policja zachowuje
Źródło: TVN24

Władysław Kosiniak-Kamysz: to było pustosłowie

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił, że hasło "murem za polskim mundurem" w wykonaniu PiS "to było pustosłowie, to były tylko hasła rzucane, żeby się przypodobać".

- Po co chcą szczuć i niszczyć wspólnotę narodową, to wiemy, bo zawsze na konflikcie, na nienawiści budowali swoje poparcie - mówił.

Kosiniak-Kamysz: hasło PiS "murem za polskim mundurem" było po to, żeby się przypodobać
Źródło: TVN24

Mariusz Błaszczak o nagraniu z interwencji policji

Mariusz Błaszczak w rozmowie z Witem mówił o nagraniu z interwencji policji wobec mężczyzny zatrzymanego w piątek przez funkcjonariuszy zabezpieczających zgromadzenie przed TK. - Jest zapis i z tego zapisu jasno wynika, że policjant nie przedstawia powodu, dla którego chce się go wylegitymować - stwierdził.

Wit dopytywał, co robi człowiek widoczny na nagraniu, gdy policjanci próbują go wylegitymować. - Mamy do czynienia z całym procesem - odpowiedział Błaszczak. Na prośbę dziennikarza TVN24 o przeprowadzenie rekonstrukcji tego, co widać na nagraniu, Błaszczak powiedział, że ma "obowiązki sejmowe".

Błaszczak: policjant nie przedstawia powodu, dla którego chce wylegitymować mężczyznę zatrzymanego przy ulicy Marszałkowskiej
Źródło: TVN24

Na nagraniu widać, że mężczyzna nie odpowiada na prośbę o okazanie dokumentu, następnie odpycha policjantów i ucieka. Zostaje zatrzymany w przedsionku lokalu przy Marszałkowskiej.

Protesty przed Trybunałem Konstytucyjnym i atak na policjantkę

W związku ze sporem politycznym wokół Trybunału Konstytucyjnego przed siedzibą instytucji trwają protesty środowisk prawicowych i polityków PiS. Podczas jednej z manifestacji doszło do ataku na policjantkę, kobieta została ranna. W trakcie przeszukania zatrzymanego w tej sprawie okazało się, że miał w kieszeni nóż. Politycy prawicy kwestionują przebieg zatrzymania.

W poniedziałek list do funkcjonariuszy i funkcjonariuszek skierował szef KGP generalny inspektor Marek Boroń, który podkreślił, że fala nienawiści, jaka wylała się w internecie na funkcjonariuszy, skłoniły go do zabrania głosu. "Szczególnie porusza mnie sytuacja policjantki, która podczas wykonywania obowiązków służbowych stała się obiektem niewybrednych obelg i publicznego poniżania" - napisał Boroń i zapewnił: "chcę, abyście wszyscy usłyszeli to jasno: jako Komendant Główny Policji stoję za każdym z Was".

Boroń w liście do funkcjonariuszy podkreślił, że "policjant, który zakłada mundur, ma prawo do szacunku, ochrony swojej godności i dobrego imienia".

Źródło: PAP, TVN24
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Tagi:
Marcin KierwińskiTV RepublikaPolicjaMSWiAPrawo i SprawiedliwośćMarek KuchcińskiTrybunał KonstytucyjnyMariusz Błaszczak
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