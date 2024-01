Na linii współpracy Policja-Służba Ochrony Państwa wszystko było perfekcyjnie - powiedział w "Kropce nad i" minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, odnosząc się do zatrzymania skazanych polityków PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Gość TVN24 mówił, że "panowie zachowywali się tak, jakby Pałac Prezydencki był rodzajem azylu, takim terytorium wyjętym spod polskiego prawa".

We wtorek wieczorem skazani prawomocnie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali zatrzymani na terenie Pałacu Prezydenckiego. Przewieziono ich do komendy policji, a następnie do aresztu śledczego.

Do sprawy odniósł się w środowym wydaniu "Kropki nad i" minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

Szef MSWiA o "dziwnym zachowaniu" skazanych posłów oraz "perfekcyjnej" współpracy policji i SOP

- Policja działała na zlecenie sądu. To postanowienie zostało wydane w poniedziałek wieczorem, wczoraj rano zostało przekazane do funkcjonariuszy i od tego momentu policja ma ustawowy obowiązek zrealizować postanowienie sądu - podkreślał.

- Stąd to dość dziwne zachowanie, i to jest takie delikatne słowo, panów Kamińskiego i Wąsika. Ta konferencja prasowa (we wtorek po południu przed pałacem - red.) była po prostu niestosowna w kontekście postanowienia sądu, bo jeżeli ci panowie uważają, że są cały czas aktywnymi politykami, to przede wszystkim powinni szanować polskie sądy i ich wyroki - dodał gość TVN24.

Kierwiński zwracał uwagę, że "to, że ciąży na nich wyrok polskiego sądu, jest chyba bezapelacyjne". - To jest po prostu fakt. To, że policja miała obowiązek ich zatrzymać i doprowadzić, to też jest fakt. Ja nie chcę rozstrzygać, że oni byli zaproszeni na 11 (godzinę - red.) i byli gośćmi pana prezydenta, bo to nie ma w tej sprawie żadnego znaczenia. Od momentu wydania postanowienia przez sąd policja miała obowiązek panów doprowadzić i zrealizowała to - powiedział.

Szef MSWiA mówił, że "panowie zachowywali się tak, jakby Pałac Prezydencki był rodzajem azylu, takim terytorium wyjętym spod polskiego prawa, a nie, nie jest".

Kierwiński skomentował też działanie SOP-u. - Proszę pamiętać, że to nie Służba Ochrony Państwa dobiera gości, którzy wchodzą do Pałacu Prezydenckiego. Ja mogę powiedzieć, że na linii współpracy Policja - Służba Ochrony Państwa wszystko było perfekcyjnie. Policja wystąpiła o stosowną pomoc do SOP-u i SOP w tej operacji także uczestniczył. Także z tej perspektywy SOP zachował się tak, jak należy - przekazał.

