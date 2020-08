Rzecznik policji: nie informujemy rodziny ani obrońcy, gdy osoba zatrzymana tego nie zażąda

Potem protest przeniósł się na Krakowskie Przedmieście w pobliże pomnika Chrystusa, gdzie doszło do przepychanek z policjantami. - Łącznie do sprawy zatrzymano 48 osób i w tym przypadku będą prowadzone dalsze czynności procesowe, czyli mówimy tutaj o stawianiu zarzutów - powiedział w sobotę rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji nadkom. Sylwester Marczak.

Jachira: od rana dzwoniło pięcioro rodziców, którzy nie mogą znaleźć swoich dzieci

- Zamiast podjąć jakąkolwiek próbę pokojowych negocjacji z tymi młodymi ludźmi, policja brutalnie zamykała ich do vanów i wywoziła, nie wiemy gdzie. Szukałyśmy tych ludzi przez całą noc. Do tej pory kilkudziesięciu prawników ich szuka - powiedziała w sobotę na konferencji prasowej posłanka KO Urszula Zielińska.

KSP o informowaniu rodziny bądź obrońcy

Na briefingu prasowym Marczak mówił, że zatrzymana osoba jest pytana, czy żąda poinformowania o tym fakcie. - Jeżeli wskazuje o poinformowaniu takiej osoby, to czynność musimy wykonać, czyli dzwonimy do mecenasa, dzwonimy do rodziny. w Pozostałych przypadkach, czyli w sytuacji, gdy to rodzina dopytuje się nas, nie informujemy - zaznaczył.