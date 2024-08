Zatrzymania w sprawie NCBiR. Zaangażowane trzy służby

czytaj dalej

Zespół do zbadania podkomisji smoleńskiej we wrześniu zaprezentuje raport i skieruje zawiadomienia do prokuratury. Będą dotyczyć nie tylko Antoniego Macierewicza - powiedział w TVN24 wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Mówił też o wątpliwościach dotyczących finansowania kampanii PiS.