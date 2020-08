Kładoczny o zatrzymaniach w Warszawie: możemy mówić wyraźnie o brutalności policji

"Możemy, miejscami przynajmniej, mówić wyraźnie o brutalności policji"

- Co więcej, możemy mówić o działaniach, które utrudniają później obronę tym osobom, które zostały zatrzymane. Ponieważ nie było współpracy ze strony policji, w dużej części w każdym razie, co do informowania, gdzie znajduje się dana osoba, na którym komisariacie - zauważył.

Kładoczny: policja powinna nie dać się stłamsić

Gość TVN24 zwracał przy tym uwagę, że "policjanci muszą reagować na to, jeżeli ktoś wskakuje na samochód i depcze go". - Pamiętajmy też, że policjanci wykonali postanowienie sądu o zatrzymaniu pani Margot, a osoby, które tam były zgromadzone, się z tym nie zgadzały. Więc czynnie przeciwdziałały pracy policji - dodał.

- Tym niemniej rozumiem, że policja powinna nie dać się stłamsić i powinna doprowadzić do tego, żeby zrealizować to, co zostało jej powierzone. Bo nie chcemy żyć w państwie, w którym policja przy jakimkolwiek oporze powie: "to ja nie będę w takim razie realizować postanowień sądu czy prokuratury" - mówił karnista.